Perché in inverno si hanno più dolori

Questo succede per via dell'abbassamento delle temperature: le articolazioni in queste condizioni possono irrigidirsi e risultare così meno elastiche. Si innesca un processo infiammatorio che coinvolge tendini de articolazioni.

Dolori articolari in inverno: cause

Freddo

Umidità

Infiammazione

Artrite

Disturbi posturali

Le cause dell'insorgenza dei dolori muscolari ed articolari durante l'inverno sono essenzialmente due: freddo e umidità. L'umidità, soprattutto, contribuisce a far percepire la temperatura ancora più bassa di quanto faccia registrare la colonnina di mercurio. Due condizioni che, insieme, provoca contrazione muscolare e maggiore tensione e infiammazione a carico delle articolazioni.

L'infiammazione, inoltre, si accentua in presenza di patologie reumatiche, che comprendono sia malattie di degenerazione articolare, come l'artrosi, sia malattie infiammatorie. L'infiammazione, come è noto, tende a migliorare in condizioni di temperatura più calda. Ne deriva che con artrite reumatoide e con artrosi, il clima freddo, sia un fattore di rischio e peggioramento della sintomatologia.

Il dolore causato dal freddo, può interessare soprattutto ginocchia, pollice e alluce.