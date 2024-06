Perché ho sempre caldo?

Da cosa può dipendere la sensazione inspiegabile di caldo? Una sensazione apparentemente inspiegabile di caldo, non giustificata dalle condizioni ambientali, può essere il sintomo di una problematica organica o di un'abitudine errata da correggere. Ipertiroidismo, menopausa, attacchi di panico, assunzione eccessiva di caffè sono solo alcune delle possibili cause di un mal funzionamento del "termostato interno" che fa percepire anomale vampate di calore.

Che cos’è la temperatura interna e da cosa dipende? La temperatura interna è la temperatura dell'organismo, che per garantire un buono stato di salute deve essere sempre costante, intorno ai 37° gradi. È regolata dal sistema di termoregolazione che, a seconda delle condizioni esterne, bilancia la produzione e la dispersione del calore, per esempio attraverso la sudorazione e la variazione del calibro dei vasi sanguigni. Diversi fattori possono contribuire alla variazione di questo parametro, come l'afa eccessiva, il freddo estremo, l'età, l'attività fisica, il ciclo mestruale, la menopausa, le forti emozioni, lo stato di nutrizione, la digestione, gli sforzi intensi, la gravidanza. Anche alcuni disturbi e determinate abitudini possono contribuire a far variare la temperatura interna e la percezione di caldo e freddo.

Quando preoccuparsi? Quando la sensazione di caldo non è giustificata da una temperatura esterna elevata o da un alto tasso di umidità.

elevata o da un alto tasso di umidità. Quando si avverte caldo anche se non si stanno facendo sforzi fisici .

. Quando si sono consumati pasti leggeri e non speziati e non si sono bevuti né alcolici né caffè.

Quando il sintomo compare all'improvviso, perdura nel tempo e/o si ripresenta spesso.

Da cosa dipende la sensazione inspiegabile di calore? Disturbi alla tiroide

Attacchi di panico

Disidratazione

Assunzione eccessiva di caffè

Uso di alcuni farmaci

Stress

L'ipertiroidismo altera la temperatura interna? L'ipertiroidismo comporta un'accelerazione di tutte le funzioni biologiche e in alcuni casi potrebbe portare anche a un cattivo funzionamento del sistema di termoregolazione. Avere sempre caldo potrebbe dunque essere uno dei sintomi di questa malattia, che è caratterizzata da un'iperattività della ghiandola tiroide, che procede più ormoni di quelli necessari. Alla base potrebbe esserci anche l'incremento scatenato dall'ipertiroidismo del tasso metabolico basale e/o degli ormoni catecolamine, che causano vasodilatazione (un allargamento dei vasi sanguigni che porta a un aumento del flusso di sangue e a un'ondata di calore). L'ipertiroidismo potrebbe avere anche altri sintomi, come palpitazioni cardiache, nervosismo, tremolii di mano o dita, indebolimento dei capelli, dimagrimento inspiegabile. Come intervenire: in presenza di sintomi legati all'ipertiroidismo è bene rivolgersi al medico, che potrebbe prescrivere degli accertamenti. Se la malattia viene confermata, in genere viene prescritta una cura farmacologica. Per alcune persone, anche l'intervento chirurgico per rimuovere parte o tutta la ghiandola tiroidea è un'opzione di trattamento.

Potrebbe dipendere dagli attacchi di panico? Gli attacchi di panico attivano il sistema nervoso autonomo, la parte del sistema nervoso che regola le funzioni automatiche come la temperatura corporea. Ecco perché durante un attacco di panico si può avvertire un'ondata di calore. L'attacco di panico è un disturbo d'ansia, che si identifica con una sensazione, improvvisa e senza cause apparenti, di paura e di allarme. La persona che ne soffre va improvvisamente in tilt, scoprendosi spaventata, terrorizzata, angosciata, come se un senso di morte si stesse impadronendo di lei, in assenza di un motivo oggettivamente comprensibile. Possono comparire anche segnali come: difficoltà di respirazione, palpitazioni, tachicardia, sensazione di soffocamento, vertigini, sensazione di sbandamento e instabilità, nausea, dolori addominali. Come intervenire: per calmare l'attacco di panico può essere utile espirare in un sacchetto di carta perché questa tecnica aiuta a regolare l'iperventilazione che subentra in questi casi. Si consiglia anche di sdraiarsi mettendo la testa tra le ginocchia o di inspirare dal naso ed espirare dalla bocca.

È uno dei segnali della disidratazione? Quando tramite l'alimentazione non si introducono liquidi sufficienti a bilanciare le perdite si potrebbe avvertire un'accentuata intolleranza al calore, perché senza acqua i meccanismi di termoregolazione non funzionano come dovrebbero. La disidratazione può manifestarsi anche attraverso altri sintomi, come: secchezza di bocca, pelle e mucose, affaticamento, mal di testa, crampi muscolari, apatia, diminuzione dell'attenzione e della memoria. Come intervenire: per contrastare la disidratazione, bere al più presto acqua e riposarsi in un luogo fresco e ombreggiato finché non ci si sente meglio.

La caffeina fa sentire più caldo? La caffeina stimola il rilascio di catecolamine, gli stessi ormoni coinvolti nella risposta "fuga o lotta", che aumentano la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la frequenza respiratoria. Queste reazioni possono far percepire una sensazione caldo, esattamente come accade in caso di ipertiroidismo. Come intervenire: cercare di ridurre l'assunzione di caffeina. L'ideale sarebbe non superare le 3-4 tazzine di caffè espresso al giorno. Attenzione anche alla teina del tè. L'ideale è prestare attenzione alle reazioni del proprio corpo e imparare a regolarsi di conseguenza.

Avere molto caldo è normale quando si prendono alcuni farmaci? Alcuni farmaci possono interferire con la regolazione della temperatura corporea e far percepire una sensazione anomala di calore. Certi principi attivi influenzano l'ipotalamo (la regione del cervello che imposta la normale temperatura corporea) mentre altri possono interrompere la capacità di sudare (che impedisce la capacità del corpo di raffreddarsi). A rischio in particolare gli antidepressivi, gli antistaminici, gli antipsicotici e i diuretici. Come intervenire: se un farmaco provoca surriscaldamento meglio contattare il medico per capire se eventualmente è possibile modificare la dose o usare un farmaco diverso.