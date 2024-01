Capita spesso che, trascorrendo molte ore seduti, o tenendo una postura scorretta della colonna vertebrale , i muscoli si adattino a questa posizione non idonea e, al momento di mettersi in posizione eretta, insorga un dolore acuto alla schiena . Il disturbo è conosciuto anche come " mal di schiena da ufficio" ed è possibile avere alcuni accorgimenti semplici per evitare complicazioni, o che il dolore persista.

Mal di schiena da ufficio: cos'è?

Quando si avverte dolore alla schiena alzandosi da seduti, si pone la schiena e la colonna vertebrale in posizione eretta, cosa che sino a pochi istanti prima non era, essendo in stato di stress a carico delle articolazioni. Ad essere maggiormente contratta, è la parte inferiore della colonna vertebrale, la lombare, dove le fasce muscolari si adattano alla postura scorretta.

In questa condizione, in particolare, i muscoli Ileo-psoas (parte anteriore delle vertebre lombari alte) e si "spingono" in basso e lateralmente a connettersi con il femore. Tali muscoli, trascorrendo diverso tempo seduti alla scrivania, o sul divano, ad esempio, si irrigidiscono e faticano, una volta tornati in posizione eretta, a raddrizzarsi.

Proprio per questo, quando ci alza da seduti, si avverte un dolore acuto soprattutto nella parte lombare, tipico di chi sta seduto in ufficio per diverse ore.