Perché dopo il bagno in piscina la pelle prude?

Il nuoto è uno sport molto benefico, che genera numerosi effetti positivi a livello fisico e psicologico. In estate, le piscine rappresentano anche un ottimo aiuto contro il caldo e l'afa. Tuttavia, in alcuni casi, dopo l'immersione nelle acque clorate la pelle può dare prurito . Colpa di un'ipersensibilità al cloro o di una concentrazione eccessiva di questa sostanza nell'acqua delle vasche, che provocano un' eruzione cutanea da cloro .

Cos'è un’eruzione cutanea da cloro?

Il cloro è una sostanza necessaria perché mantiene l'acqua delle piscine pulita, limpida e soprattutto disinfettata, uccidendo batteri e germi che la possono rendere pericolosa per la salute (causando per esempio disturbi come diarrea oppure otite).

Il cloro può anche risultare irritante per la pelle, seppur in assenza di allergie vere e proprie, e dare origine alla cosiddetta eruzione cutanea da cloro, nota anche con il nome di dermatite irritante da contatto.

Si tratta di una problematica che compare dopo aver nuotato in una piscina clorata a causa di una spiccata sensibilità verso questa sostanza oppure a causa di concentrazioni troppo elevate di cloro.

Come per la maggior parte delle sensibilità, maggiore è l'esposizione e più intensa è la reazione, di conseguenza è molto più probabile sviluppare questo tipo di disturbo dopo aver nuotato in una piscina con livelli di cloro molto elevati. Questo spiega perché si può avere un'eruzione cutanea in una piscina e non in un'altra.

Anche la durata dell'esposizione fa la differenza. In genere, più a lungo si rimane in una piscina clorata, più si corre il rischio di sviluppare un'irritazione della pelle. Questo spiega perché i nuotatori professionisti, chi nuota frequentemente e chi si occupa della pulizia e della manutenzione delle piscine ha maggiori probabilità di avere eruzioni cutanee da cloro.

Anche coloro che hanno già una pelle sensibile di base, come gli individui con eczema o psoriasi, sono più suscettibili, così come gli individui con pelle cronicamente secca. Fortunatamente le eruzioni cutanee da cloro non sono contagiose, quindi non possono essere trasmesse da persona a persona.