Perché camminare riduce il dolore lombare?

Camminata e mal di schiena: cosa dimostra la ricerca?

Uno studio pubblicato di recente su The Lancet, sottolinea l'importanza del camminare come semplice terapia in caso di lombalgia. I risultati sono promettenti anche perché, a differenza di molte forme di attività, camminare è un esercizio sicuro e accessibile per la maggior parte delle persone.

Per indagare la relazione tra camminare e mal di schiena, sono stati monitorati 701 adulti che avevano recentemente sperimentato un episodio di lombalgia. I partecipanti allo studio avevano, in media, 54 anni e l'81% di loro erano donne.

I partecipanti sono stati divisi in un gruppo di intervento e un gruppo di controllo; quelli del gruppo di intervento hanno ricevuto sei sessioni educative guidate con un fisioterapista e un piano di camminata di cinque passeggiate da 30 minuti ogni settimana nel corso di sei mesi.

I partecipanti hanno indossato accelerometri per sette giorni, tre mesi dopo l'inizio dello studio, ciò ha permesso ai ricercatori di tenere traccia del conteggio dei passi e del numero di passi di camminata veloce.

Risultati: i partecipanti del gruppo di controllo avevano maggiori probabilità di avere una recidiva di mal di schiena rispetto a quelli che camminavano regolarmente. In media, le persone del gruppo di controllo hanno sofferto di un altro episodio di lombalgia dopo 112 giorni, mentre il gruppo che camminava ha riscontrato una media di 208 giorni prima di una recidiva.