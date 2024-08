Perché brucia fare pipì dopo il sesso? Potrebbe essere cistite?

In questo articolo vengono spiegati i motivi per cui si potrebbe avvertire bruciore quando si urina dopo un rapporto sessuale, alcuni modi per prevenirlo e quando è opportuno consultare un medico.

La durata del bruciore dopo un rapporto varia in funzione della causa sottostante e dei singoli fattori che concorrono a determinarne la comparsa. In qualche caso, questo sintomo scompare dopo pochi minuti, mentre altre volte può manifestarsi anche nei giorni successivi al rapporto sessuale .

A seconda della cause, il bruciore può associarsi ad altri sintomi e segni come prurito , arrossamento, dolorabilità, perdite vaginali o uretrali.

Come capire quando si tratta di cistite

La cistite è una delle infezioni urinarie più comuni e, in genere, presenta un decorso benigno, a patto che vengano trattate adeguatamente. Qualche volta, però, le cistiti possono essere molto fastidiose e cronicizzare. Inoltre, se trascurate, possono dar luogo a complicanze molto gravi, come l'infezione dei reni, detta pielonefrite. Per questo motivo, le cistiti non devono mai essere sottovalutate.

Cistite dopo i rapporti sessuali: quali sono le cause?

Alcuni agenti infettivi provenienti dall'intestino, quindi presenti nell'area ano-genitale, possono arrivare alle vie urinarie risalendo l'uretra. Responsabili delle infezioni delle vie urinarie sono soprattutto batteri che normalmente colonizzano i genitali esterni o fanno parte della normale flora intestinale, come l'Escherichia coli. Meno frequentemente, sono chiamati in causa virus o funghi, come la Candida albicans.

Tra i fattori che possono predisporre alla cistite post-coitale annoveriamo anche la scarsa igiene intima, le alterazioni della flora vaginale, la stitichezza, l'uso di gel spermicidi o del diaframma come anticoncezionale e l'ipersensibilità ad alcune sostanze irritanti, contenute, ad esempio, in prodotti per l'igiene intima.

Nell'uomo, le infezioni delle vie urinarie possono essere legate a problemi a carico della prostata, come l'ipertrofia prostatica benigna, cioè l'ingrossamento della ghiandola, che può determinare problemi di ostruzione urinaria.

Altre cause di infezione delle vie urinarie comprendono la cateterizzazione e patologie predisponenti di varia natura, come diabete, deficit immunitari, infezioni vaginali e alcuni disturbi neurologici.

Anche i traumi uretrali – come le pressioni esercitate sull'uretra durante il rapporto coitale – possono determinare irritazione e predisporre alla risalita di batteri o altri patogeni.

Come si riconosce la cistite dai primi sintomi?

La cistite, in genere, si manifesta con sintomi caratteristici, quali:

Fastidio e bruciore durante la minzione (disuria);

Necessità impellente di urinare;

Dolore al basso ventre e nella regione lombare.

Comune è, inoltre, il bisogno di urinare con maggior frequenza, anche se spesso l'espulsione di urina è dolorosa, difficoltosa, debole come intensità ed associata alla sensazione di uno svuotamento della vescica incompleto. L'urina può inoltre risultare torbida, di colore scuro e di odore pungente. Talvolta, può presentare tracce di sangue (ematuria).

Cistite: perché le donne sono più a rischio?

Essendo l'uretra femminile più vicina alla vagina e all'ano, è più probabile che i batteri risalgano verso la vescica. Ciò rende le donne suscettibili alle infezioni delle vie urinarie, in effetti, fino a 30 volte più suscettibili delle loro controparti maschili.

Inoltre, le donne hanno un'uretra più corta rispetto agli uomini, il che riduce la distanza che i batteri devono percorrere per raggiungere la vescica. Questo è un altro motivo per cui la suscettibilità delle donne alla cistite è maggiore.

Per contro, va detto che l'uomo, avendo un'uretra più lunga, è più esposto al rischio di uretrite, dato che maggiore è il tratto a disposizione dei patogeni per attecchire.

In generale, più sesso fa una persona, più è probabile che manifesti una cistite o un'uretrite; sono soprattutto i rapporti vaginali e quelli anali ad essere correlati ad un incrementato rischio di infezioni delle vie urinarie. Urinare subito dopo il sesso può aiutare a ridurre il rischio di contrarre una cistite.

