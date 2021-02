Perché alcune persone sono resistenti al virus del Covid-19?

Esistono soggetti che non hanno alcuna probabilità di contrarre il Covid-19 ? A quanto pare sì. O almeno questo è quanto scoperto da uno studio internazionale portato avanti, per la parte italiana, da un team di ricercatori dell'Università romana di Tor Vergata .

Cosa dice lo studio

I ricercatori che hanno partecipato alla ricerca, che sono stati guidati dal professore di genetica medica Giuseppe Novelli, hanno lavorato all'interno di un gruppo di 250 laboratori coordinati dal professor Jean Laurent Casanova della Rockfeller University di New York.

A portarli alla conclusione che esistano casi di immunità al Coronavirus, l'osservazione di persone che, nonostante contatti diretti ed estremamente ravvicinati con soggetti positivi, non ne sono state contagiate, quasi come se potessero contare su una barriera, invisibile ma molto efficace e resistente, in grado di proteggerle. «Sono persone che sicuramente sono state esposte, quindi a contatto, con chi aveva la malattia in atto, ma nonostante ciò risultano negative a ogni tipo di test, sia molecolare sia sierologico, oltre che risultare corrispondenti a tutta una serie di criteri che servono a identificare in modo chiaro questa condizione. Stiamo raccogliendo soggetti con queste caratteristiche in giro per il mondo per analizzarli geneticamente, mettere insieme i dati e vedere cosa possano raccontarci», ha affermato Giuseppe Novelli, genetista del Policlinico Tor Vergata di Roma e presidente della Fondazione Giovanni Lorenzini di Milano, capogruppo del team italiano degli scienziati impegnati nello studio.

Il nome con il quale vengono identificati questi super fortunati è resistenti, appellativo più che mai calzante ed evocativo, che ricorda sia la resistenza fisica al virus sia quella psicologica alla pandemia.

Cosa renderebbe insensibili al virus

Per la scienza l'esistenza di persone resistenti ai virus non è una novità, visto che si tratta di eventualità che si presentano quasi sempre, ma in questo caso la sfida è stata individuare le cause di questo fenomeno.

A rendere alcune persone di fatto immuni al contagio da Sars-Cov2 sarebbero soprattutto specifiche condizione genetiche, in grado di indurre una risposta immunitaria differente rispetto a quella della stragrande maggioranza della popolazione. Questa casistica ricorda in parte quella già riscontrata con altre malattie, come l'Hiv, dove la delezione del gene, il CCR5 delta 32, conferisce a chi la possiede una sorta di resistenza nei confronti dell'infezione. Nonostante i numerosi studi portati avanti negli anni, anche in quel caso i meccanismi della protezione non sono tutt'ora del tutto chiari. Così come quelli relativi all'immunità da Covid-19.