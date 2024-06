Perché alcune persone non hanno mai preso il Covid?

Un nuovo studio , condotto da un'equipe internazionale di ricerca, ha dimostrato che probabilmente alcune persone non si ammalano di Covid-19 per merito di un particolare gene che fa sì che il loro organismo, al contatto con il coronavirus , attivi particolari risposte immunitarie, mai vista prima, che lo proteggono dall'infezione.

Gli autori del nuovo studio hanno analizzato i risultati di quella sperimentazione allo scopo di indagare nel modo più dettagliato possibile le reazioni del corpo umano all'esposizione di un patogeno sconosciuto e di capire le ragioni per cui solo alcuni soggetti sviluppano effettivamente l'infezione da coronavirus, mentre altri no nonostante vengano esposti al virus.

Dei 36 volontari, solo 16 sono stati poi seguiti in maniera approfondita per valutare la loro risposta immunitaria a livello di singola cellula. Sei di loro hanno manifestato sintomi lievi, tre hanno sviluppato un'infezione transitoria, mentre sette sono rimasti sempre negativi.

Una procedura che aveva suscitato non poche polemiche, considerando che fu eseguita quando la pandemia rappresentava ancora un'emergenza e non erano ancora disponibili i vaccini .

Che cosa hanno scoperto gli autori?

Dall'analisi dei dati raccolti, è emerso che in alcuni partecipanti allo studio si è attivata una particolare risposta immunitaria sconosciuta fino ad allora, che ha portato all'eliminazione del virus prima che esso potesse infettare la mucosa nasale e dare luogo all'infezione, probabilmente grazie alla presenza di un determinato gene.

Nel dettaglio, si è visto che in alcuni volontari il microrganismo patogeno è stato attaccato praticamente in maniera istantanea dal sistema immunitario, ma senza che si attivasse la produzione di anticorpi specifici.

Per capire meglio i meccanismi di questa risposta, i ricercatori hanno sequenziato centinaia di migliaia di singole cellule, scoprendo che nel sangue e nella mucosa nasale delle persone in cui si attivava questa risposta di difesa risultava particolarmente espresso un gene chiamato HLA-DQA2. Si tratta di un gene già noto nel mondo della ricerca e che in test condotti in precedenza era già stato associato a infezioni meno severe di Covid.