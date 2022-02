Pene Congelato: Cos’è e Perché Succede? Cosa Fare e Rimedi

A risultare maggiormente suscettibili sono chiaramente le porzioni del corpo esposte alle temperature rigide e/o poco protette, come naso, orecchie, dita dei piedi e delle mani. Tuttavia, il fenomeno del congelamento può riguardare anche zone particolarmente sensibili e soggette a processi fisiologici di vasocostrizione e vasodilatazione , come le parti intime .

Il freddo estremo è un fattore ambientale che può indurre danni tessutali di varia entità, soprattutto se l'esposizione è prolungata: si va dal congelamento superficiale , in cui gli effetti sono temporanei, fino all' ipotermia sistemica (o assideramento), che produce effetti sull'intero organismo e rappresenta una situazione potenzialmente rischiosa per la salute.

Cause e Fattori di Rischio

Il pene congelato e il dolore insopportabile che ne deriva dipende da una forte vasocostrizione causata dalle rigide temperature. Le persone che praticano sport invernali e in alta quota (come alpinisti e sciatori) o chi lavora in condizioni atmosferiche estreme per lungo tempo (marinai e soccorritori) possono incorrere in questo spiacevole fenomeno, quindi dovrebbero prendere le opportune precauzioni.

Cause del Congelamento del Pene: perché accade?

A temperature pari o inferiori a 0° C, i vasi sanguigni sottocutanei, inclusi quelli del pene, iniziano a restringersi. Il sangue viene deviato dalle estremità agli organi vitali, attraverso l'azione dei corpi glomici (nota: il glomo è un componente del derma, coinvolto nella regolazione della temperatura corporea).

La stessa reazione può essere indotta dall'esposizione a forti venti ed a severe condizioni atmosferiche (es. tempeste di neve).

La vasocostrizione aiuta a mantenere la temperatura corporea ed evitare la dispersione del calore. Quando si è esposti al freddo per lunghi periodi di tempo, questa strategia protettiva può ridurre, in alcune aree, il flusso sanguigno a livelli pericolosamente bassi. Per quanto riguarda l'area dell'inguine e del pene, questo si traduce in un dolore molto intenso.

Pene Congelato: Fattori di Rischio