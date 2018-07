Il trattamento di elezione del pemfigoide bolloso è basato sull'impegno di corticosteroidi, tenendo in considerazione la severità clinica della malattia:

Nei casi con interessamento diffuso, è indicata una terapia per via sistemica (es. prednisone);

(es. prednisone); Per le forme localizzate, con poche bolle e/o a lenta evoluzione, invece, può essere indicata la terapia topica con dermatocorticosteroidi.

Se il pemfigoide bolloso non è responsivo ai corticosteroidi o nel caso in cui le lesioni risultino particolarmente estese, il medico può prendere in considerazione il ricorso a farmaci immunosoppressori (come metotrexate, micofenolato, mofetil, aziatoprina e ciclofosfamide) per controllare la malattia e prevenire gli effetti collaterali associati all'uso prolungato di corticosteroidi. Anche la terapia immunosopressiva può tuttavia determinare una serie di effetti collaterali che vanno dall'epatotossicità all'alopecia, dalla nausea all'aumentata suscettibilità alle infezioni.

Recenti studi scientifici, hanno evidenziato una certa efficacia di terapie alternative a quelle indicate convenzionalmente. In particolare, il pemfigoide bolloso sembra trarre beneficio dalla somministrazione di:

Rituximab : è un anticorpo monoclonale specifico per l'antigene CD20 dei linfociti B, cioè i potenziali produttori di autoanticorpi, il cui legame innesca una serie di reazioni comportanti la distruzione di queste cellule. Il rituximab è risultato apparentemente efficace nell'indurre remissione in alcuni pazienti affetti da pemfigo volgare e pemfigoide cicatriziale, refrattari alla terapia convenzionale.

Occorre segnalare, però, che, per potere confermare l'efficacia di queste nuove terapie e valutarne l'effetto terapeutico nel tempo, sono necessari ulteriori approfondimenti clinici.

In alcuni casi, il medico potrebbe anche consigliare l'assunzione di integratori di calcio o di vitamine.

Pemfigoide Bolloso: accorgimenti dietetici

L'assunzione di dosi elevate di farmaci corticosteroidei, come il prednisone, specialmente agli inizi della terapia quando è necessario un effetto d'urto, richiede di essere associata a una dieta ricca di proteine e povera di grassi, sale e carboidrati. Ciò consente di mantenere costanti i livelli di calcio e, al contempo, permette di mitigare alcuni degli effetti collaterali dovuti ai farmaci.