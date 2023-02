Pelle Secca dopo la doccia: perché succede e come prevenirla

Non c'è niente di meglio di una doccia calda per sentirsi bene, rinfrescarsi e proseguire la giornata nel modo giusto. Tuttavia, può capitare che questo rituale lasci la pelle del corpo secca. Questa problematica non solo può essere fastidiosa ed esteticamente impegnativa, ma può portare a problemi più seri, in particolare se è accompagnata da prurito o eruzione cutanea .

Cause

Perché la pelle diventa secca dopo la doccia?

La secchezza dopo la doccia è una manifestazione che può interessare chiunque, indipendentemente da età, sesso, stato di salute o se ci si prende o meno cura della propria pelle.

L'esposizione all'acqua della doccia riduce l'umidità e non trattiene sebo e fattori naturali di idratazione (NMF) dalla pelle: questo può irritare la superficie cutanea, provocando secchezza.

Chiaramente, l'effetto è enfatizzato se:

Si fa spesso la doccia

Si usa acqua molto calda

La doccia è troppo prolungata

La secchezza cutanea post-doccia è spesso associata ad una sensazione pruriginosa. Ad essere interessati da questa combinazione di sintomi - pelle secca e prurito dopo la doccia - sono soprattutto piedi e gambe, in quanto particolarmente esposte all'acqua della doccia.

L'esposizione a fattori ambientali (in inverno: minore umidità, riscaldamento interno e bagni e docce più caldi e più lunghi; in estate: aria condizionata, maggiore frequenza delle docce, giornata calde o esposizione al sole), il lavaggio eccessivo e l'esfoliazione aggressiva possono spazzare via il nostro sebo, ma anche la sua produzione da parte del corpo rallenta con l'avanzare dell'età e può essere compromessa da una serie di altri fattori tra cui ormoni, farmaci, fumo, allergie e dieta. Inoltre, alcune condizioni mediche possono associarsi o possono aggravare la sensazione di secchezza della pelle. Ad esempio, è possibile sviluppare reazioni ai prodotti usati per lavarsi (sapone o altri prodotti detergenti), ai residui dei prodotti per il bucato (da contatto con asciugamani, accappatoi ecc.) oppure alla crema idratante o ad altri prodotti dopo la doccia.

A contribuire alla secchezza possono essere anche saponi, bagnoschiuma e gel doccia possono contribuire a seccare la pelle per via di formulazioni che non rispettano la superficie cutanea o sono poco compatibili con le sue caratteristiche; in generale, se si tende ad avere la pelle secca dopo la doccia, è meglio optare per detergenti ipoallergenici e privi di sostanze irritanti.

Altre cause di Pelle Secca dopo la doccia

Alcune condizioni dermatologiche possono portare a pelle secca e pruriginosa o svilupparsi a causa di ciò.

In particolare, le lunghe docce calde possono aggravare:

Se sospetti che la tua pelle secca possa essere correlata a una condizione di base, parlane con il tuo medico.

Anche certi farmaci possono contribuire alla secchezza post-doccia, comprese statine e diuretici.

La pelle danneggiata, ipersensibile e reattiva è più soggetta a infezioni e irritazioni, quindi se si notano segni di una possibile affezione cutanea, è bene non ignorarla e contattare il proprio medico.