Pazopanib: a cosa serve, effetti collaterali, meccanismo d'azione

Da somministrarsi per via orale , il pazopanib trova impiego nel trattamento del tumore del rene e nel trattamento di alcuni tipi di sarcoma dei tessuti molli.

Nel caso in cui ci si debba sottoporre ad un intervento chirurgico , il medico provvederà ad interrompere il trattamento con il pazopanib almeno 7 giorni prima della data programmata per l'intervento , in quanto il principio attivo può influire sulla guarigione della ferita . Il trattamento potrà poi essere ripreso nel momento in cui la ferita sarà guarita in maniera adeguata.

In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con pazopanib, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel soprastante elenco - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , gli integratori alimentari , i prodotti omeopatici , ecc.

Effetti indesiderati

Pazopanib effetti collaterali: quali sono?

Come qualsiasi altro farmaco, anche il pazopanib può causare diversi effetti collaterali che, tuttavia, possono manifestarsi in maniera diversa in ciascuna persona, variando sia per tipologia che per intensità. Difatti, ogni paziente reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco.

Di seguito sono riportati solo alcuni degli effetti indesiderati che possono insorgere in seguito alla terapia con pazopanib; informazioni più dettagliate ed esaustive sono presenti nel foglietto illustrativo del medicinale che si deve impiegare; in qualsiasi caso, per informazioni è sempre bene rivolgersi al proprio medico.

Il medico va immediatamente allertato nel caso in cui compaiano effetti indesiderati gravi quali:

In caso di comparsa di uno qualsiasi dei sopra menzionati segni e sintomi, è necessario interrompere subito l'assunzione del pazopanib e rivolgersi immediatamente al medico.

Effetti indesiderati molto comuni

Effetti indesiderati comuni