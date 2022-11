Paucisintomatico - Malattia Paucisintomatica: cosa significa?

Definizione Che cosa significa Paucisintomatico? "Paucisintomatico" è un termine che si utilizza in ambito medico per indicare una manifestazione patologica caratterizzata da un quadro clinico povero di sintomi. Shutterstock Nel linguaggio comune, il termine viene impiegato come sinonimo di "sintomi lievi". È L'aggettivo paucisintomatico viene quindi utilizzato per indicare la scarsità di sintomi con cui si manifesta una determinata malattia o condizione anomala. Non a caso "pauci" in latino, significa "pochi".

Malattia Paucisintomatica Si dice che una malattia decorre in maniera paucisintomatica quando non produce sintomi di rilievo, al punto da passare del tutto inosservata o da essere sottovalutata ed imputata ad un lieve malessere passeggero. Spesso, la paucisintomaticità è tipica dello stadio iniziale di molte malattie e, come vedremo in seguito, ciò può influire sulla tempestiva diagnosi e sul trattamento delle stesse, con tutte le conseguenze del caso. Quali malattie sono paucisintomatiche? Idealmente, qualsiasi malattia può manifestarsi in forma paucisintomatica: dalle patologie infettive (di natura batterica, virale, ecc.) alle patologie metaboliche, dalle malattie cardiovascolari fino ad arrivare alle patologie neoplastiche (tumori), ecc.