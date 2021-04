Le cause più comuni nel cane e nel gatto

Per eseguire una diagnosi delle patologie dermatologiche del cane o gatto, il veterinario dovrà prendere il considerazione numerose cause che possono portare a sintomatologie spesso simili.

Tra le cause maggiormente riscontrate nei nostri animali troviamo:

Le parassitosi

Costituiscono la più comune causa di sintomi dermatologici nel cane e nel gatto e devono essere sempre esclusi all'inizio di un protocollo terapeutico. La presenza sulla cute e sul mantello di acari della rogna o pulci può provocare lesioni legate all'alimentazione diretta del parassita sull'animale e, nel caso delle pulicosi, sfociare in sintomi allergici per attivazione del sistema immunitario con componenti della saliva dei parassiti. Quest'ultima situazione viene denominata dermatite allergica da pulci o DAP e colpisce animali di qualsiasi età o razza, anche improvvisamente. Si è visto però che la DAP viene maggiormente diagnosticata in soggetti che non sono abituati ad essere in contatto con le pulci e che quindi rispondono maggiormente al loro morso.

La dermatite da Malassezia

La Malassezia è un lievito normalmente presente sulla cute e nelle orecchie del cane e del gatto. In soggetti sani la quantità del lievito non è alta, ma in situazioni predisponenti questo può proliferare e provocare una dermatite specifica. Alterazioni del sistema cutaneo, alterazioni del sistema immunitario, trattamenti antibiotici prolungati o patologie concomitanti possono favorire la crescita della Malassezia. Oltre alla manifestazione di dermatite, esiste anche una forma di otite molto frequente causata dallo stesso lievito e maggiormente evidenziabile in cani con orecchie pendule o soggetti con allergie.

Le infezioni fungine

Le micosi nel cane e nel gatto sono sostenute dai dermatofiti, funghi che traggono la loro energia per svilupparsi digerendo la cheratina della cute dell'ospite. Le infezioni fungine possono essere contratte con il contatto con soggetti malati o portatori del fungo, oppure per contatto con oggetti ed ambiente in cui sono state depositate le spore. Bisogna ricordare che i dermatofiti possono infettare anche l'uomo, provocando anche in questo caso sintomi cutanei.

Le infezioni batteriche

I batteri presenti a livello ambientale possono infettare la cute dell'animale e provocare infiammazione. A seconda della localizzazione la piodermite viene classificata come superficiale o profonda, ma in entrambi i casi il batterio che maggiormente viene ritrovato è lo Stafilococco.

La dermatite atopica

Con il termine di atopia vengono indicate in veterinaria le allergie a sostanze presenti nell'ambiente. Tali sostanze possono essere molteplici, tra cui pollini, piante, polvere, muffe, forfora animale o umana, e possono provocare allergia in cani e gatti con una predisposizione familiare. I primi sintomi di solito vengono manifestati dall'animale tra i 6 mesi e i 3 anni di età.

Essere soggetti atopici inoltre aumenta la probabilità di sviluppate altri tipi di dermatiti, per infezioni di batteri o lieviti, ed otiti.

Tra le allergie che provocano sintomi cutanei troviamo anche quelle causate da proteine alimentari animali (pollo, bovino, pesce) o vegetali (soia, frumento, mais). In genere questa allergia si manifesta già dal terzo o sesto mese di vita e si sviluppa dopo somministrazione dell'alimento per almeno qualche settimana o mese.

Le patologie endocrine

Alcune endocrinopatie, come l'ipotiroidismo e la sindrome di Cushing o iperadrenocorticismo, hanno una manifestazione anche a livello cutaneo per la ricaduta della patogenesi anche sul turnover cutaneo e del pelo. I soggetti che presentano patologie di questo tipo sono anche quelli più predisposti ad infezioni secondarie e necessitano di cure aggiuntive oltre al trattamento della patologia endocrina.

Le malattie autoimmuni

Sono patologie che colpiscono il sistema immunitario dell'animale e che provocano una risposta esagerata verso i componenti stessi dell'organismo. Le malattie autoimmuni cutanee che vengono maggiormente diagnosticate nel cane e nel gatto sono il pemfigo foliaceo e il Lupus eritematoso e possono essere colpiti soggetti di qualsiasi età, sesso e razza. Per queste patologie non si conosce ancora bene il meccanismo di sviluppo.

Il complesso del granuloma eosinofilico

Questo tipo di patologia colpisce il gatto e si può manifestare in forma di placca eosinofilica, ulcera indolente o granuloma lineare. Si tratta anche in questo caso di una risposta anomala dell'organismo verso differenti allergeni ed agenti infettanti. La similitudine di queste manifestazioni viene raggruppata nella denominazione del complesso del granuloma eosinofilico, ma ognuna di essere si differenzia per localizzazione e aspetto.

Le dermatiti da contatto

Sono infiammazioni della cute che possono essere provocate dal contatto diretto con agenti istolesivi chimici o naturali. Colpiscono quindi le parti dell'animale più esposte e possono provocare lesioni superficiali o profonde, essendo condizionate da tempo di contatto, la quantità della sostanza e la reazione dell'organismo stesso.

Le neoplasie cutanee

Anche nel cane e nel gatto sono riscontrabili tumori a livello della pelle. Questi possono essere di natura benigna o maligna con localizzazioni diverse. I tumori maggiormente diagnosticati nel cane sono emangiomi, melanomi, mastocitomi, linfomi; nel gatto, oltre al linfoma cutaneo, il più comune è il carcinoma squamoso, rilevabile soprattutto in soggetti con mantello bianco e zone glabre. Esistono predisposizioni di razza ben studiati sia nel cane che nel gatto.

