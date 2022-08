Il gatto è uno degli animali domestici più diffusi nelle nostre case. Con un'aspettativa di vita mediamente più lunga rispetto al cane, sembra essere una delle specie più longeve; in realtà fin da giovane il suo apparato urinario può essere colpito da diverse patologie che devono essere monitorate nel tempo e sono uno dei motivi principali per cui viene portato dal veterinario. In questo articolo trattiamo le principali patologie delle alte e delle basse vie urinarie del gatto.

L'apparato urinario quindi costituisce uno dei due apparati principali di escrezione delle sostanze di rifiuto dall'organismo, insieme all'apparato gastroenterico, ma le sue funzioni non finiscono qui. Il rene, infatti, tramite il suo filtraggio e riassorbimento di liquidi è coinvolto nel mantenimento dell' equilibrio idroelettrolitico del corpo e della pressione sanguigna tramite un meccanismo ormonale detto " sistema renina-angiotensina - aldosterone ". In ultimo, il rene svolge l'importantissima funzione di secernere l' eritropoietina , sostanza ormonale che agisce a livello midollare per la produzione dei globuli rossi .

Il rene è il principale attore del processo: è in questo organo che una certa parte del sangue di ogni pulsazione cardiaca arriva e viene filtrata da una ricca rete di capillari fenestrati che costituiscono il glomerulo . È proprio in questa parte del rene che avviene il passaggio di acqua e sostanze contenute nel sangue, che vengono a formare la pre-urina, liquido che passando attraverso i tubuli renali subisce un'ulteriore trasformazione di composizione. Il rene, infatti, agisce riassorbendo una certa quantità d'acqua insieme a sostanze ancora utili all'organismo per formare il prodotto finale, l'urina. Gli ureteri, la vescica e l'uretra svolgono quindi la funzione di trasporto all'esterno dell'organismo dell'urina.

L'apparato urinario del gatto, come nell'uomo, viene suddiviso in due porzioni: quella superiore è rappresentata dai reni , mentre quella inferiore comprende ureteri , vescica e uretra . Il funzionamento fisiologico di questi organi porta alla depurazione dell'organismo dalle scorie prodotte dagli altri organi o introdotte dall'esterno, attraverso la filtrazione del sangue e la produzione dell'urina.

Patologie delle alte vie urinarie

Le alte vie urinarie sono costituite dai reni.

Seppur abbiano una frequenza leggermente inferiore rispetto a quelle delle basse vie urinarie, che vedremo dopo, le patologie che colpiscono i reni sono molto importanti per il gatto e possono diventare anche fatali.

Danno renale acuto (AKI)

Il termine AKI è stato introdotto in medicina veterinaria per riuscire ad equiparare alla medicina umana tutte quelle condizioni che causavano l'insufficienza renale acuta. Nel momento in cui questa condizione colpisce un soggetto la tempestività della diagnosi e il trattamento sono necessari per non incorrere in danni permanenti. Le cause di un danno acuto a livello renale possono essere raggruppate in:

cause tossiche, endogene oppure esogene da farmaci - ad esempio farmaci antinfiammatori non steroidei, aminoglicosidi, ciclosporina, mezzi di contrasto-, tossici ambientali come glicole etilenico e metalli pesanti, ed infine le piante appartenenti al genere Lilium.; condizioni di ridotta perfusione renale, da sole o in associazione con tossine, che possono provocare danni; in questo gruppo troviamo ipotensione e ipovolemia per shock, emorragie, insufficienza cardiaca, trombosi o sindromi da iperviscosità date dall'aumento delle cellule nel sangue; cause infettive e infiammatorie con glomerulonefriti e pielonefriti, e fattori di ostruzione delle vie urinarie.

I sintomi di un gatto con danno renale acuto purtroppo sono spesso aspecifici. Solitamente il soggetto è stato bene fino a poco tempo prima e improvvisamente può manifestare letargia, vomito, inappetenza, collasso, anuria. Oltre alla visita vengono effettuati esami ematobiochimici, che andranno ad indicare l'entità del danno e quali scompensi elettrolitici devono essere corretti. Il gatto in AKI deve ricevere quindi un'assistenza in terapia intensiva per riuscire a monitorare costantemente l'andamento ed avere la possibilità di somministrare al meglio la terapia. Il trattamento comprende quindi l'eliminazione della causa, se individuata, la correzione del volume di liquidi somministrando fluidoterapia e il monitoraggio e ripristino della produzione di urina, possibilmente con applicazione di catetere. Vengono inoltre somministrati farmaci a seconda dei sintomi presenti, con lo scopo di far riprendere il normale metabolismo del gatto anche in termini di alimentazione e digestione.

L'esito delle terapie dipenderà dalla causa scatenante e dalla tempestività delle cure, sapendo che un aumento dell'azoto nel sangue (iperazotemia) per più di tre giorni viene considerato come fattore prognostico negativo per la totale risoluzione.

Malattia renale cronica (CKD)

La CKD in molti casi è causata da una progressiva cronicità di una malattia tubulo-interstiziale senza causa conosciuta, ma può essere associata anche alle seguenti condizioni: esiti di danno renale acuto ripetuto, esiti di ostruzioni delle basse vie urinarie ripetute, pielonefrite, neoplasie, ischemie renali da ipotensione o trombosi, nefropatie infettive (FIV e FIP), malattia del rene policistico. Essendo i reni organi composti da elementi che non sono in grado di rigenerarsi nel tempo, in caso di danno i loro nefroni sono destinati a ridursi numericamente. Anche per questo motivo la malattia renale cronica risulta più presente nei soggetti anziani; la diagnosi e la terapia hanno quindi l'obiettivo di rallentare la progressione della malattia e cercare di offrire al gatto il miglior benessere possibile.

I gatti che vengono portati in visita per questa patologia presentano generalmente un aumento della minzione o una sua anomala frequenza, associata ad un aumento della sete. Gli ulteriori segni clinici presenti possono essere inappetenza, anoressia, vomito e perdita di peso.

Alla visita è possibile riscontrare delle anomalie alla palpazione addominale. Viene inoltre solitamente misurata la pressione sanguigna, in quanto un certo numero di gatti presenta ipertensione, aspetto che può favorire la progressione della malattia. Esami del sangue, esame delle urine, radiografia ed ecografia sono importanti per scoprire a che stadio della malattia si trova il gatto e quale prognosi si presenta. Per classificare i pazienti è stata proposta una stadiazione detta dalla International Renal Interest Society (IRIS), che prende in considerazione il valore della creatinina ematica, il rapporto tra le proteine urinarie e la creatinina urinaria, la pressione sanguigna e il valore di SDMA.

Spesso non è possibile impostare un trattamento specifico per eziologia, vista la causa molte volte sconosciuta della patologia, ma è importante agire interrompendo eventuali farmaci nefrotossici, andando a supportare il filtraggio glomerulare con fluidoterapia, ripristinare l'equilibrio elettrolitico e gestire le eventuali altre patologie concomitanti. Nel contesto della patologia è importante offrire al gatto una corretta alimentazione (in base allo stadio della malattia) che includerà alcune variazioni di nutrienti chiave come le proteine e il fosforo e potrà beneficiare di nutrienti come antiossidanti, vitamine e acidi grassi.

Malattia del rene policistico

È una patologia genetica diagnosticata prevalentemente in gatti di razza Persiana, Hymalayana, Exotic, Scottish Fold, American e British Shorthair, Ragdoll, Certosino e nei loro incroci. La forma dominante è la più studiata e più comune in questi tipi di gatti ed è caratterizzata dalla mutazione del gene PKD. L'anomalia provoca la formazione di cisti originanti dai tubuli renali e che si possono trovare sia a livello corticale, che midollare sin dalla giovane età del gatto. Andando avanti negli anni il soggetto colpito può iniziare a manifestare sintomi di insufficienza renale cronica, causata dalla compressione delle cisti sul parenchima renale. Anche se è possibile una diagnosi precoce se il soggetto viene sottoposto ad ecografia addominale, il comportamento di tale patologia ed il suo trattamento si rifà a quello della malattia renale cronica.