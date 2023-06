Patologia da decompressione: cos'è e come si cura la malattia dei sub

Introduzione

La sindrome da decompressione, anche chiamata malattia dei sub perché colpisce soprattutto chi esegue frequenti immersioni, si verifica quando, a causa di un'eccessiva riduzione della pressione, i gas respiratori presenti nel sangue o nei tessuti formano delle piccole bolle che si riversano all'interno dei vasi sanguigni. Si classifica in due tipologie in funzione della gravità dei sintomi.