Pastiglie per Dimagrire: cosa sono? Sono efficaci?

Nel linguaggio comune, quando si parla di "pastiglie per dimagrire" o "pastiglie dimagranti", si vuol far riferimento a prodotti per uso orale che possono contribuire al controllo o alla perdita di peso .

Tipologie di Pastiglie per Dimagrire

Le pastiglie per dimagrire possono essere suddivise e classificate in tre gruppi ben distinti:

Farmaci veri e propri;

Dispositivi medici;

Integratori alimentari.

Shutterstock

Pastiglie per dimagrire: i farmaci

I farmaci attualmente (maggio 2022) approvati per contribuire alla perdita di peso e formulati come pastiglie per dimagrire sono sostanzialmente due: l'orlistat e l'associazione di bupropione e naltrexone.

Entrambi possiedono specifiche indicazioni terapeutiche per il trattamento di pazienti in sovrappeso (BMI compreso fra 27 kg/m² e 30 kg/m²) che presentano condizioni o malattie correlate al peso e di pazienti affetti da obesità (BMI superiore a 30 kg/m²).

L'orlistat esercita la sua azione interferendo con l'assorbimento dei grassi a livello intestinale; mentre l'associazione di bupropione e naltrexone espleta la sua azione andando ad interferire con lo stimolo dell'appetito, sopprimendolo.

L'utilizzo delle pastiglie per dimagrire intese come farmaci va fatto solo se prescritto dal medico.

Naturalmente, questi farmaci possono causare diversi effetti collaterali, presentano controindicazioni, e sono in grado di instaurare interazioni farmacologiche con altri medicinali o prodotti. Per questa ragione, è necessario informare il medico delle proprie condizioni di salute e della presenza di qualsivoglia disturbo, patologia o terapia farmacologica in atto prima di assumerli.

Chiaramente, trattandosi di veri e propri farmaci, queste pastiglie per dimagrire possono essere acquistate solo in farmacia.

Pastiglie per dimagrire: i dispositivi medici

Sul mercato italiano dei prodotti utilizzati per contribuire al controllo o alla perdita di peso è possibile trovare anche diversi dispositivi medici formulati come pastiglie per dimagrire. Generalmente, si tratta di prodotti realizzati con ingredienti attivi che, ad esempio, possono contribuire a gestire l'appetito, oppure con ingredienti che possono contribuire a ridurre l'assorbimento di alcuni nutrienti (come, ad esempio, i carboidrati).

Nonostante possano essere liberamente acquistati senza ricetta medica, il consiglio resta sempre quello di rivolgersi preventivamente al medico prima di utilizzarli.

Pastiglie per dimagrire: gli integratori alimentari

Nell'ampia definizione di pastiglie per dimagrire, come abbiamo visto, possono rientrare anche gli integratori alimentari.

A questo proposito è opportuno sottolineare che gli integratori alimentari di questo tipo si definiscono come prodotti "coadiuvanti di diete per il controllo o la riduzione del peso". In altri termini, si tratta di prodotti che NON possiedono indicazioni terapeutiche come i farmaci e che non possono in alcun modo determinare una perdita di peso di per sé, ma che potrebbero rivelarsi utili - come "coadiuvanti", per l'appunto - se assunti in un contesto in cui si segue una dieta adeguata allo scopo.

Gli ingredienti utilizzati all'interno di questi prodotti possono essere diversi, così come può essere diverso il loro meccanismo d'azione. Ad esempio, possono contenere:

Ingredienti che dovrebbero essere utili per stimolare la termogenesi (un esempio certamente conosciuto è quello della caffeina);

Ingredienti che favoriscono il senso di sazietà e modulano l'assorbimento dei nutrienti (come, ad esempio, fibre, mucillagini, ecc.);

Ingredienti che riducono la digestione e l'assorbimento dei nutrienti (ad esempio, chitosano).

A differenza dei farmaci, gli integratori alimentari possono essere liberamente acquistati pressoché ovunque, ma non per questo il loro utilizzo può essere fatto indiscriminatamente. Difatti, anche se questi prodotti non richiedono la ricetta medica, non significa che il loro uso - soprattutto se improprio e/o prolungato - non possa portare alla comparsa di effetti collaterali. Inoltre, l'impiego di determinati integratori alimentari e degli ingredienti in essi contenuti potrebbe essere controindicato in alcune situazioni, come ad esempio, in individui che soffrono di particolari disturbi o malattie, nelle persone che si trovano in particolari condizioni (ad esempio, allattamento al seno) o in individui che stanno seguendo terapie farmacologiche. Anche in questo caso, pertanto, il consulto preventivo con il proprio medico è decisamente consigliato e raccomandato.

