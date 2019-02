Le manovre disponibili per correggere la rotazione in presentazione podalica comprendono:

Prima della data stimata per il parto podalico, è possibile tentare di far ruotare il nascituro in posizione cefalica.

È possibile la rotazione spontanea del feto?

Tra la 28esima e la 32esima settimana di gravidanza, la rotazione spontanea del bambino in posizione cefalica è possibile e si verifica in circa la metà di tutti i feti fino a quel momento podalici. Con il progredire delle settimane di gestazione, invece, la probabilità di versione spontanea si riduce.

Manovra di rivolgimento (o versione cefalica esterna): cos'è?

Se esiste la possibilità che il parto sia podalico, è possibile tentare una manovra di rivolgimento per spingere il feto a ruotare in posizione cefalica, mediante manipolazione esterna dell'addome. La procedura viene eseguita, di solito, tra la 36esima e la 37esima settimana di gestazione: in tale periodo, difficilmente il bambino è in grado di girarsi in modo spontaneo. Se questo tentativo ha successo e, nei giorni successivi, il nascituro non torna di nuovo in posizione podalica, quest'intervento permette di procedere con il parto vaginale.

La versione cefalica dall'esterno può essere effettuata solamente da un ginecologo esperto, nei casi in cui le condizioni specifiche della gravidanza lo consentano. Questa procedura è praticata solo in alcune strutture ospedaliere, proprio per il fatto che la sua esecuzione richiede una notevole abilità, oltre ad una preparazione specifica.

La manovra di rivolgimento è meno rischiosa di un parto podalico per via vaginale e meno invasiva del cesareo.

Manovra di rivolgimento: come viene eseguita dal ginecologo