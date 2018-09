Parto Gemellare: Cos’è? Come e Quando Nascono i Gemelli?

Durante la gestazione, le visite specialistiche e le condizioni di salute della futura mamma consentono di stabilire quando è possibile partorire naturalmente o se è necessario ricorrere ad un cesareo.

Il travaglio di un parto gemellare non differisce da quello di un parto singolo e, fino alla nascita del primo dei bambini, tutto procede nella stessa maniera.

Nel caso del parto gemellare naturale, quindi, il PRIMO GEMELLO nasce come se fosse da solo.

L'espulsione del SECONDO GEMELLO si verifica con modalità che dipendono dalla sua posizione:

Se il secondo gemello è cefalico , cioè ha la testa rivolta verso il canale del parto e l'uscita vaginale, discende nel bacino della mamma lungo la pelvi, come accade in un normale parto naturale.

, il ginecologo cerca i piedini ed il bambino viene fatto uscire (nota: prima di questa manovra viene sospesa la somministrazione di ossitocina, l'ormone che induce le contrazioni, per lasciare lo spazio necessario). Rispetto ad un parto podalico normale, il secondo gemello presenta meno difficoltà a nascere, in quanto il primo gemello ha già "aperto la strada". Se il bambino si presenta di traverso, nel tentativo di portarlo in una posizione più favorevole al parto gemellare, viene eseguita una manovra ostetrica di rivolgimento ed estrazione.

A volte, l'espulsione del secondo gemello è difficoltosa o impossibile: in questi casi è necessario ricorrere al cesareo.

Decorso del Parto Gemellare

Dilatazione : nel parto gemellare, la fase di dilatazione, durante il quale il segmento inferiore e il collo dell'utero si allargano fino a raggiungere un diametro che permette il passaggio del feto, è unica .

: nel parto gemellare, la fase di dilatazione, durante il quale il segmento inferiore e il collo dell'utero si allargano fino a raggiungere un diametro che permette il passaggio del feto, è . Espulsione : dipende dal numero dei feti, quindi può essere duplice se i gemelli sono due, triplice quando sono tre e così via. Una volta nato il primo bambino, prima dell'espulsione del secondo, si verifica un intervallo di 15-30 minuti , durante il quale l'utero adatta le sue dimensioni al volume ridotto del suo contenuto (rappresentato dal secondo gemello). Dopo questa fase, le contrazioni possono cominciare ad agire sul secondo bambino, per determinarne la nascita. Va osservato che i gemelli sono, in genere, più piccoli, quindi la fase espulsiva sarà probabilmente più semplice rispetto a quella di un bambino di 4 kg.

Parto Gemellare naturale

Il parto gemellare naturale richiede una serie di condizioni particolari per poter avvenire:

Al momento del parto, la presentazione di entrambi i nascituri deve essere cefalica (cioè con la testa rivolta verso la vagina, pronta ad uscire). Il parto naturale può essere considerato anche quando almeno uno dei due gemelli presenta questa posizione " a testa in giù ".

di entrambi i nascituri deve essere (cioè con la testa rivolta verso la vagina, pronta ad uscire). Il parto naturale può essere considerato anche quando presenta questa posizione " ". Le condizioni di salute della gestante devono essere buone , cioè la futura mamma non deve avere disturbi di alcun tipo al termine della gravidanza gemellare.

della gestante devono essere , cioè la futura mamma non deve avere disturbi di alcun tipo al termine della gravidanza gemellare. Il bacino deve essere abbastanza ampio e la gestante dovrà collaborare con le spinte.

Qualora anche una di queste condizioni non si verificasse, e un'episiotomia non bastasse a coadiuvare il parto gemellare, l'equipe medica opterà per il cesareo.

Parto Gemellare cesareo

Il ricorso al taglio cesareo è indicato per semplificare la nascita dei bambini, qualora fossero presenti delle situazioni che potrebbero complicare il parto gemellare naturale, come:

Entrambi i nascituri sono in posizione podalica (cioè con i piedi rivolti verso il canale del parto);

(cioè con i piedi rivolti verso il canale del parto); La gravidanza è plurigemellare (da 3 bambini in su);

(da 3 bambini in su); Uno dei due (o più) gemelli presenta un ritardo nella crescita o una grande differenza di peso (nota: nel caso di gemelli monozigoti, se un bambino pesa il 25% meno dell'altro, viene indicato il parto gemellare cesareo poiché c'è il rischio di una trasfusione feto fetale);

o una (nota: nel caso di gemelli monozigoti, se un bambino pesa il 25% meno dell'altro, viene indicato il parto gemellare cesareo poiché c'è il rischio di una trasfusione feto fetale); La placenta è previa, cioè inserita davanti al collo dell'utero. Quando la placenta si trova davanti alla presentazione fetale, può essere causa di gravi emorragie, nel momento in cui inizia la dilatazione in vista del parto gemellare e dopo la nascita dei bambini.

A differenza del parto naturale, il taglio cesareo viene programmato dall'equipe medica, in genere intorno alla 37sima settimana di gravidanza, se non ci sono problemi che inducano ad anticipare. Non si aspetta, quindi, che la gestante entri spontaneamente in travaglio.

Un recente studio scientifico, però, ha evidenziato che, in caso di gravidanza gemellare, un cesareo non è più efficace in termini di riduzione del rischio di morte neonatale rispetto ad un parto vaginale indotto.