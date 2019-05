Paronichia: quali sono le cause?

La paronichia è spesso causata da batteri o da altri microrganismi, che si trovano comunemente sulla pelle. Se questi riescono a penetrare attraverso la pelle danneggiata da un trauma, anche lieve come un graffio o una puntura, sono in grado di scatenare un'infezione.

Mangiarsi le unghie, succhiare il dito, lavare i piatti senza guanti o utilizzare sostanze chimiche irritanti sono comportamenti che aumentano il rischio di sviluppare la paronichia.

Paronichia acuta

Nella paronichia acuta, i microrganismi coinvolti sono solitamente Staphylococcus aureus o Streptococchi e, meno comunemente, Pseudomonas o Proteus spp. Questi microrganismi penetrano attraverso una lesione epidermica provocata dal distacco di un lembo di cuticola ungueale, da un trauma del solco ungueale o da un'irritazione cronica, come il contatto prolungato con acqua e detergenti. Negli alluci, l'infezione è spesso conseguenza di un'unghia incarnita (onicocriptosi).

Paronichia cronica

La paronichia cronica compare quasi sempre in soggetti con mani cronicamente umide (es. lavapiatti, baristi e domestici), soprattutto se diabetici o immunodepressi.

Altre cause

Spesso, nell'insorgenza della paronichia è implicata la Candida, ma il suo ruolo eziologico non è chiaro; l'eradicazione dei miceti non sempre coincide, infatti, con la risoluzione del processo patologico (potrebbe trattarsi, quindi, di una dermatite irritativa con colonizzazione fungina secondaria).

Fattori di rischio

La paronichia ha un'incidenza tendenzialmente elevata: interessa tutte le fasce d'età e colpisce entrambi i sessi.

Nelle unghie delle mani, la paronichia è una patologia particolarmente comune in soggetti che si sottopongono a ripetuti contatti con acqua, solventi o saponi: l'umidità è una condizione favorevole per la proliferazione di microorganismi, come la candida o altri batteri.

A parte l'infezione locale secondaria ad un trauma, la paronichia cronica può originare anche da una malattia sistemica, come il diabete mellito, o da un deficit immunitario (pazienti sottoposti a trapianto di organi o affetti da HIV).