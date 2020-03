Quali sono

I parametri vitali principali sono quattro, ma, a seconda del contesto clinico e della disciplina medica, possono includere altre misurazioni.

I segni vitali sono registrati con il sistema di codifica LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes), standardizzato e accettato a livello internazionale, che riporta la descrizione univoca delle osservazioni cliniche e di laboratorio.

Parametri Vitali: quali sono i quattro fondamentali?

I parametri vitali primari sono quattro e, convenzionalmente, ci si riferisce alla misurazione di:

La temperatura corporea fornisce un'indicazione del valore di set point, regolato dall'ipotalamo e mantenuto costante attraverso un equilibrio tra termogenesi (produzione di calore da parte del corpo, come sottoprodotto delle trasformazioni chimiche che avvengono continuamente in tutte le cellule) e termodispersione (cessione di calore da parte del corpo). La termoregolazione influenza, quindi, il metabolismo.

La ragione principale per il controllo della temperatura corporea è evidenziare qualsiasi segno di infezione sistemica o infiammazione in presenza di febbre oppure accertare l'ipertermia. La valutazione di questo parametro vitale serve anche a stabilire un'ipotermia (temperatura inferiore a 35°C).

La normale temperatura di un adulto è compresa in un intervallo di 36,4-37,2°C. I punti del corpo comunemente utilizzati in clinica per la misura della temperatura corporea sono retto, ascella, cavità orale, orecchio e superficie della pelle, considerando che i valori si discostano lievemente. Ad esempio: la temperatura rettale misura circa 0,2-0,5°C in più rispetto a quella sottolinguale, mentre la temperatura ascellare è pari a 36,6°C ± 0,5°C, quindi lievemente più bassa rispetto a quella centrale che si mantiene costantemente intorno ai 37°C con una certa variazione tra gli individui (per questo motivo, la temperatura corporea considerata normale è compresa in un intervallo di 36,4-37,2°C).

La pressione sanguigna può essere definita come la pressione che esercita il sangue contro le pareti elastiche dei vasi arteriosi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), negli adulti in condizioni normali, la pressione arteriosa minima e massima non superano rispettivamente i 90 e i 140 mmHg; si parla di ipertensione grave se questi valori superano rispettivamente i 110 e 180 mmHg, mentre l'ipotensione grave viene definita quando si riducono rispettivamente sotto i 60 e i 90 mmHg.

Polso (frequenza cardiaca)

Il polso è il parametro vitale che fornisce informazioni sulla frequenza cardiaca (numero dei battiti per minuto del cuore) e sul suo ritmo. In pratica, si tratta della transitoria dilatazione di un'arteria a causa della variazione della sua pressione interna. Il polso è, quindi, indicatore dell'attività cardiaca per la deformazione che le pareti delle grandi arterie subiscono in concomitanza del ciclo cardiaco: a numero di battiti e qualità delle pulsazioni corrisponde una funzione cardiocircolatoria più o meno efficiente.

La frequenza respiratoria è il numero di atti respiratori al minuto. Il valore normale per un adulto a riposo è compreso tra 12 e 20 respiri al minuto, pertanto una frequenza inferiore a 12 o superiore a 25 è considerata anormale. Tra le condizioni che possono modificare una normale frequenza respiratoria ci sono asma, ansia, polmonite, insufficienza cardiaca congestizia e malattie polmonari.

Altri segni vitali

A seconda del contesto e delle aree cliniche, si possono aggiungere: