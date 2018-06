In pratica, si verifica il passaggio diretto delle cellule dallo strato spinoso a quello corneo; conseguentemente, nella paracheratosi non si osservano tutti i passaggi intermedi della normale differenziazione.

Nota . I cheratinociti sono le cellule più superficiali dell'epidermide, il cui nome deriva dalla proteina che essi contengono: la cheratina . I cheratinociti nascono dallo strato germinativo e risalgono gradualmente in superficie; durante il percorso, questi elementi vanno incontro ad una degenerazione che si conclude con il differenziamento terminale (ossia con la morte delle cellule) e la desquamazione della pelle .

Come è fatta la pelle (in breve)

La pelle appare come un sottile tessuto, ricoperto da peli e piccole imperfezioni. In realtà, questa è composta da tre strati principali, ciascuno dei quali svolge funzioni diverse e, a loro volta, sono suddivisi in ulteriori zone: