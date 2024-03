Papilloma virus uomo: sintomi HPV, come si contrae, rischi, test e cura

Papilloma virus negli uomini: cosa è importante sapere Il papilloma virus umano (HPV, dall'inglese Human papilloma virus) è responsabile di una delle infezioni a trasmissione sessuale (STI) più comuni nella popolazione. Fino a qualche anno fa, l'infezione da papilloma virus veniva immediatamente associata alla donna e al tumore della cervice uterina, ponendo come obiettivo primario la prevenzione mediante programmi di screening e campagne di vaccinazione rivolte al sesso femminile. In realtà, il papilloma virus può causare problemi di salute anche negli uomini, che non solo possono contrarre quest'infezione, ma possono incorrere in conseguenze altrettanto importanti come le patologie neoplastiche della sfera genitale maschile, dell'ano, del cavo orale e dell'orofaringe. Per questo, è importante che anche l'uomo non sottovaluti la possibilità di contrarre il papilloma virus e, sin dalla giovane età, prenda seriamente la prevenzione come migliore strategia nei confronti dell'infezione. Shutterstock

Cos’è il Papilloma virus? Il papilloma virus umano (HPV) è un agente virale a DNA caratterizzato da un'ampia variabilità genetica: se ne conoscono oltre 130 sierotipi in grado d'infettare l'uomo. Di questi, circa 40 tipi si possono associare a patologie del tratto ano-genitale e oro-faringeo, sia benigne che maligne. HPV: quali sono pericolosi per l’uomo? I cosiddetti " papilloma virus a basso rischio " provocano lesioni della pelle e delle mucose, come le verruche ano-genitali, i condilomi o i papillomi e sono considerati meno pericolosi poiché hanno un potenziale oncogeno molto basso.

" provocano lesioni della pelle e delle mucose, come le i o i e sono considerati meno pericolosi poiché hanno un potenziale oncogeno molto basso. Altri ceppi - come HPV 16 e il 18 - hanno, invece, un potenziale oncogeno, cioè sono fortemente associati a trasformazioni cellulari precancerose (chiamate displasie) che, se non trattate, possono evolvere in un vero e proprio tumore di ano, pene o cavo orofaringeo (lingua, bocca, tonsille). Attenzione! I papilloma virus che presentano un alto potenziale oncogeno includono HPV 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58 e 35: oltre che dei tumori della cervice uterina nel sesso femminile, questi genotipi sono responsabili anche di tumori anali, del pene, dell'orofaringe e del colon, sia nell'uomo che nella donna.

Quanto è diffuso? Infezione da papilloma virus negli uomini: incidenza HPV è un virus molto diffuso nella popolazione e l'infezione coinvolge il 40% (2 persone su 5) della popolazione mondiale di entrambi i sessi. Per quanto riguarda gli uomini, è stato stimato che almeno il 70% della popolazione maschile contragga il papilloma virus almeno una volta nella vita, anche se nella maggior parte dei casi l'infezione è transitoria e si risolve spontaneamente grazie all'intervento del sistema immunitario. In altre occasioni, il papilloma virus si rende evidente con lesioni benigne della cute e delle mucose; altre volte ancora, nella popolazione maschile l'HPV predispone all'insorgenza di alcuni tumori del pene, dell'ano e dell'oro-faringe.

Come si prende Come fanno gli uomini a contrarre il papilloma virus? Il papilloma virus umano si contrae prevalentemente attraverso rapporti sessuali di tipo orale, vaginale e/o anale. Qualsiasi forma di contatto intimo non protetto, inclusa la stimolazione manuale dei genitali e lo scambio di giocattoli erotici, può considerarsi una pratica a rischio. Ciò significa che è possibile contrarre il virus anche senza avere rapporti sessuali completi, cioè di tipo solo penetrativo. Molti uomini sono contagiosi senza saperlo, in quanto portatori del papilloma virus o affetti da una forma asintomatica: l'uomo pertanto non si rende conto di avere l'infezione cosa che facilita anche la diffusione. Per approfondire: Malattie Sessualmente Trasmissibili: si possono contrarre senza fare sesso?

Sintomi e conseguenze Papilloma virus nell’uomo: quali sintomi provoca? Shutterstock La maggior parte delle infezioni da papilloma virus nell'uomo si risolve spontaneamente nell'arco di alcuni mesi, senza conseguenze per la salute. Tuttavia, quando il virus non viene debellato dal sistema immunitario, l'infezione riesce a persistere, favorendo, a seconda del sierotipo implicato, l'insorgenza di lesioni nell'area genitale o nell'orofaringe. Condilomi o verruche ano-genitali (cioè escrescenze carnose di consistenza più o meno dura e di colorito variabile, dal rosa al brunastro) possono comparire dopo un periodo di incubazione che va da 1 a 6 mesi. Nell'uomo, queste lesioni si localizzano prevalentemente sul prepuzio, sul solco balano prepuziale, nel meato uretrale, a livello penieno e a livello anale. Quando l'infezione persiste, nel 5-10% circa dei casi, si registra un alto rischio di sviluppare lesioni pretumorali (displasie) a livello dell'ano, del pene o del distretto oro-faringeo. Alcune di queste alterazioni precancerose possono regredire spontaneamente nell'arco di qualche mese o anno o rimanere invariate. Una piccola percentuale di displasie correlate all'infezione da HPV può essere all'origine, invece, di tumori maschili, specie in presenza di alcuni cofattori che aumentano il rischio dell'evoluzione in senso neoplastico (come nel caso, ad esempio, degli stati di immunodepressione o delle infezioni persistenti). Per approfondire: Verruche Genitali: Cosa sono? Sintomi, Contagio e Cura

Test per la diagnosi HPV uomo Papilloma virus: esistono test per l'HPV negli uomini? L'infezione da HPV nell'uomo viene riscontrata fondamentalmente durante una visita andrologica di routine. Per confermare la presenza del papilloma virus umano e determinare il sierotipo coinvolto nel processo patologico, l'iter diagnostico prevede la biopsia, cioè il prelievo di una piccola quantità di tessuto, poi oggetto di analisi citologiche e test per la ricerca del DNA virale mediante amplificazione con PCR (reazione a catena della polimerasi). Per approfondire: Test Malattie Sessualmente Trasmissibili: Esami per l’Uomo

Trattamento e prevenzione Esiste una cura per l’infezione da HPV nell’uomo? Attualmente, non esiste una cura per l'infezione da papilloma virus, ma è possibile trattare le lesioni condilomatose, pretumorali o altre ad essa correlate, se il paziente non va incontro alla regressione spontanea. Quando necessario, sono disponibili diverse opzioni per gestire le conseguenze dell'HPV nell'uomo: trattamenti chirurgici locali, laserterapia, diatermocoagulazione o crioterapia delle lesioni e farmaci topici (come, ad esempio, antimitotici, caustici o induttori di interferoni). Il profilattico è efficace nel prevenire l’infezione? In termini di prevenzione, evitare comportamenti sessuali irresponsabili che aumentano le probabilità di contrarre l'infezione da HPV è senza dubbio un intervento utile (per esempio, un numero elevato di partners sessuali e il sesso non protetto). Ricorrere al profilattico, indossandolo correttamente ogni volta che si praticano dei rapporti sessuali, limita in maniera significativa il rischio di infezione, ma non lo elimina completamente. Tuttavia, l'uso del preservativo ha un'efficacia solo parziale nel prevenire l'infezione da papilloma virus nell'uomo, poiché il contatto con il virus può avvenire tra le parti non coperte dal profilattico. In generale, il contagio può avvenire tramite contatto delle lesioni su pelle o mucose di genitali e cavo orale, soprattutto se ci sono cellule virali attive e se sono presenti lacerazioni, tagli o abrasioni.