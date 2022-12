Alcune volte, nella nostra mente si affollano dei pensieri che interrompono improvvisamente la nostra serenità. Si tratta di preoccupazioni per qualcosa che non costituisce un reale pericolo per le nostre vite e queste idee si trasformano presto in pensieri ossessivi , alimentando un circolo vizioso di paura, ansia anticipatoria e ruminazione mentale.

"E se capitasse proprio a me?, "Non sarò in grado di gestirlo", "Non dovrei pensarlo", "Ma se avessi ragione?","Se continuo a pensarlo, allora è vero"

La paper tiger paranoia , "paranoia della tigre di carta" , è una teoria sviluppata dallo psicologo Rick Hanson e indica una modalità di pensiero che ci porta a sovrastimare le minacce percepite e sottostimare le nostre opportunità e risorse nel fronteggiarle. È come se vedessimo di fronte a noi una "tigre" e, allora, reagiamo con ansia , preoccupazione, rabbia . Il risultato della nostra preoccupazione dà luogo a una serie di pregiudizi negativi, ossessioni ed emozioni spiacevoli; questo processo, oltre a bloccarci e farci sentire inadeguati, ci distoglie dal fatto che, in realtà, quella tigre è fatta solo di carta.

Perché “pensiamo negativo”?

Come si sviluppa la paper tiger paranoia?

Secondo lo psicologo Rick Hanson, il nostro cervello è programmato per orientarsi verso gli stimoli negativi al fine di proteggerci e "prepararci al peggio". La paura è un'emozione indispensabile per l'evoluzione della nostra specie ed è proprio grazie all'attenzione verso il pericolo e verso gli eventi minacciosi che l'essere umano è sopravvissuto fino ad oggi. Nel tentativo di difenderci e permetterci di sopravvivere, la nostra mente tende, quindi, a orientare l'attenzione verso notizie e stimoli potenzialmente minacciosi; questo meccanismo alcune volte ci tutela, ma molte altre ci rende poco lucidi. Nella paper tiger paranoia tendiamo a sovrastimare il pericolo, a discapito delle nostre capacità, elaborando pensieri su problemi che non si sono ancora manifestati e che probabilmente non si verificheranno mai, focalizzandoci su preoccupazioni e dubbi innescati da previsioni catastrofiche, credenze distorte sul mondo e su noi stessi e, in generale, da idee negative di diversa tipologia. La paura di affrontare quella "tigre" ci fa entrare in un loop di pensieri che ci spinge a voler esercitare maggior controllo sulla situazione potenzialmente minacciosa.

L’effetto “orso bianco”

Quando nella mente troviamo un pensiero che ci spaventa, la nostra prima reazione è quella di cercare di cancellare quel pensiero, in modo da evitare emozioni spiacevoli. "Succederà qualcosa di brutto" sarà presto seguito da "Non posso e non devo pensare a questa possibilità". Solo che, più cerchiamo di sopprimere un pensiero spaventoso, più quello stesso pensiero si potenzierà e occuperà ulteriormente il nostro spazio mentale. Lo psicologo Wegner ha chiamato questo meccanismo "effetto orso bianco": se ci viene

imposto di non pensare a un orso bianco, lo stesso pensiero ci verrà in mente molto più spesso. Allo stesso modo, quando proviamo a "scacciare via" alcune idee perché potenzialmente spaventose, una parte della nostra mente eviterà i pensieri proibiti, ma un'altra, tenderà a controllarli per assicurarsi che non si ripresentino: questo ci condurrà, però, a pensarci ancora di più.

Come nascono i pensieri ossessivi

La voglia di eliminare certi pensieri spaventosi, oltre a non cancellarli, li renderà molto frequenti, se non ossessivi. E, quanto più pensiamo a una cosa, tanto più quel pensiero insolito smetterà di sembrarci, poi, così tanto assurdo. Anzi, a ogni sua ripetizione, ci convinceremo sempre più che la nostra idea possa meritare attenzione, perché "se ci penso spesso, allora sarà vero". In questo modo le nostre convinzioni negative si potenzieranno ulteriormente.

Pertanto, anche un pensiero neutro, interpretato erroneamente come pericoloso e proibito, può diventare ossessivo, spaventoso e ansiogeno. E, quindi, anche una tigre di carta ci potrà sembrare una minaccia della quale preoccuparsi.