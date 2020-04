Generalità

Che cos'è il Pantoprazolo e Caratteristiche generali

Il pantoprazolo è un principio attivo appartenente al gruppo dei cosiddetti farmaci gastroprotettori.

Shutterstock Pantoprazolo - Struttura Chimica

Più nel dettaglio, si tratta di un inibitore di pompa protonica (IPP) largamente impiegato in terapia nel trattamento di numerosi disturbi che implicano un'eccessiva secrezione acida dello stomaco.

I medicinali a base di pantoprazolo possono essere adatti alla somministrazione per via orale o per via parenterale.

Alcuni dei medicinali somministrabili per via orale sono farmaci da banco (OTC), pertanto, liberamente acquistabili senz'obbligo di presentazione di ricetta medica e a totale carico del cittadino (farmaci di fascia C); mentre altri possono essere acquistati solo con apposita ricetta medica ripetibile. Tuttavia, il costo di questi ultimi, essendo classificati come farmaci di fascia A, può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) ove sussistano le condizioni necessarie ( concedibile esente per patologia ). Va precisato, comunque, che in alcuni casi potrebbe essere necessario il pagamento di un ticket da parte del paziente.

I medicinali contenenti pantoprazolo somministrabili per via parenterale, invece, sono farmaci per uso ospedaliero (fascia H).

Esempi di Medicinali contenenti Pantoprazolo