Casi di pandemia nella storia

Una pandemia non è necessariamente correlata alla gravità o alla mortalità della malattia infettiva. Tuttavia, in passato, alcune pandemie hanno comportato numeri elevatissimi di malati, ricoveri e decessi, con gravi implicazioni sanitarie, sociali ed economiche. Vediamo alcuni esempi:

Peste bubbonica (o peste nera), pandemia che devastò l'Europa nel XIV secolo uccidendo oltre un terzo della popolazione totale del continente.

1918-19, l'€epidemia spagnola [A (H1N1)] - così chiamata perché sembra si sia sviluppata a partire da un decesso avvenuto nella casa reale spagnola - causò il più elevato numero di decessi per influenza, anche se i dati sono molto incerti e variano da 20 fino a 75-100 milioni di persone in tutto il mondo. Molti decessi avvennero nell'€arco di pochi giorni dall'€™infezione, altri per complicanze successive. Circa la metà dei casi si riscontrò tra giovani e adulti in buona salute. I virus dell'€influenza A di sottotipo H1N1, dopo un periodo di assenza di circolazione nell'€uomo (dal 1958 al 1977), sono ricomparsi e continuano a diffondersi nella popolazione umana.

1957-58, influenza asiatica [A (H2N2)]. Causò settantamila morti negli Stati Uniti. Il virus, identificato per la prima volta in Cina nel febbraio del 1957, si diffuse a giugno dello stesso anno in America e nel resto del mondo.

1968-69, influenza di Hong Kong [A (H3N2)]. Responsabile di circa 34.000 decessi negli Stati Uniti, il virus venne identificato per la prima volta a Hong Kong agli inizi del 1968 e si è diffuso più tardi in America. Anche questo sottotipo è ancora in circolazione.

I timori delle autorità sanitarie sono rivolti soprattutto all'influenza, data la puntuale comparsa di nuove pandemie ad intervalli di 20-40 anni, correlate al continuo rimescolamento antigenico di virus influenzali animali (suini, aviari) ed umani; da questa continua ricombinazione genetica possono così originare nuovi ceppi fortemente aggressivi per l'uomo, in grado di diffondersi da persona a persona,trovando terreno fertile in un sistema immunitario che - non avendo mai incontrato il virus - risulta scarsamente attivo nei suoi confronti. Un'altro pericolo concreto di pandemia potrebbe derivare dalla diffusione di ceppi batterici multi-resistenti agli antibiotici, con recrudescenza di malattie attualmente sotto controllo come la tubercolosi.