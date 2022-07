Pancreatite: Cos'è? Cause, Sintomi e Rischi

Il pancreas è una ghiandola allungata, situata nella parte superiore della cavità addominale, dietro lo stomaco e sotto il fegato. Questo piccolo organo appartiene sia all' apparato digerente che al sistema endocrino ; il pancreas, infatti, è importantissimo per la secrezione di enzimi che aiutano a digerire carboidrati complessi e lipidi ; inoltre, produce gli ormoni insulina e glucagone , che regolano il livello di glucosio nel sangue .

Il quadro patologico è comunque molto variabile: si va da forme lievi, che si risolvono in pochi giorni, a forme gravi, che possono avere un'evoluzione addirittura fatale. Nella pancreatite acuta può presentarsi, infatti, una disfunzione multiorgano, con serio rischio per la vita.

Alla base della pancreatite possono esserci varie cause: la più comune è rappresentata dalle malattie delle vie biliari , in particolare dai calcoli della cistifellea e del fegato , la cui presenza rappresenta un ostacolo al corretto deflusso del succo pancreatico .

La maggior parte delle persone colpite da pancreatite acuta migliora nel giro di giorni o settimane e non riporta conseguenze: il dolore - spesso resistente ai farmaci - raggiunge il massimo progressivamente, resta intenso a lungo e diminuisce gradualmente. In alcuni casi, però, la pancreatite acuta si presenta in forma grave, può provocare serie complicazioni e portare al decesso. La mortalità nei casi di pancreatite acuta grave è di circa il 7%.

Cause

Quali sono le cause della Pancreatite?

Molti degli enzimi digestivi pancreatici, specialmente le proteasi, vengono sintetizzati in una forma inattiva, in modo da proteggere le cellule che li producono dalla loro azione lesiva. Quando questi enzimi, trasportati dal succo pancreatico, si riversano nel duodeno (tratto iniziale dell'intestino tenue) subiscono un processo di attivazione, necessario per l'ottimale espletamento delle funzioni digestive.

Nelle pancreatiti, il processo infiammatorio a carico del pancreas è sostenuto proprio dalla precoce attivazione di questi enzimi all'interno della ghiandola. Insulti ripetuti possono, quindi, determinare un danno a carico del pancreas (autodigestione, necrosi dei vasi e conseguente reazione infiammatoria), con graduale perdita della sua funzionalità; si parla, in questi casi, di insufficienza pancreatica. Purtroppo, la ridotta funzionalità del pancreas determina seri problemi digestivi ed un cattivo controllo glicemico, che predispone alla comparsa di diabete.

Numerose, e spesso associate, sono le possibili cause di pancreatite; tra le più comuni ricordiamo:

La calcolosi biliare , nella quale uno o più "sassolini" migrano dalla cistifellea o dalle vie biliarinell'ampolla di Vater (dilatazione del coledoco in cui i succhi pancreatici trasportati dal dotto biliare si uniscono alla bile, proveniente dal fegato e dalla cistifellea, per un brevissimo tratto, prima di riversarsi nel duodeno). Un'ostruzione a questo livello impedisce il normale deflusso della bile e del succo pancreatico nell'intestino; di conseguenza, questi secreti tendono a risalire e ad accumularsi all'interno della ghiandola, provocando e sostenendo il processo flogistico.

, nella quale uno o più "sassolini" migrano dalla cistifellea o dalle vie biliarinell'ampolla di Vater (dilatazione del coledoco in cui i succhi pancreatici trasportati dal dotto biliare si uniscono alla bile, proveniente dal fegato e dalla cistifellea, per un brevissimo tratto, prima di riversarsi nel duodeno). Un'ostruzione a questo livello impedisce il normale deflusso della bile e del succo pancreatico nell'intestino; di conseguenza, questi secreti tendono a risalire e ad accumularsi all'interno della ghiandola, provocando e sostenendo il processo flogistico. Per lo stesso motivo, la pancreatite è tipicamente causata da infiammazioni o cattivo funzionamento dello sfintere di Oddi (un anello muscolare posto a valle dell'ampolla di Vater, che tende a lasciar defluire liberamente i succhi digestivi in seguito ad un pasto e ad ostacolarli durante il digiuno, quando la loro azione non è più necessaria).

(un anello muscolare posto a valle dell'ampolla di Vater, che tende a lasciar defluire liberamente i succhi digestivi in seguito ad un pasto e ad ostacolarli durante il digiuno, quando la loro azione non è più necessaria). Processi ostruttivi a vari livelli possono essere favoriti anche dall'iperparatiroidismo e dall'ipercalcemia, che facilitano l'attivazione stessa degli enzimi all'interno del pancreas e la comparsa di calcificazioni del sistema duttale escretore e del parenchima pancreatico.

Un'altra causa piuttosto comune di pancreatite è il consumo cronico di alcol (elemento scatenante molto importante; produce ipertensione duttale ed edema), specie quando è aggravato da altre abitudini poco salutari, come tabagismo (fumo) o dieta abitualmente iperlipidica ed iperproteica. Non a caso, gli attacchi di pancreatite acuta sovente si presentano in seguito ad un pasto pesante o a cospicua ingestione di alcol.

Anche un forte aumento dei trigliceridi nel sangue (ipertrigliceridemia) è un importante fattore di rischio per la pancreatite, insieme all'immancabile predisposizione familiare e all'abuso di alcuni farmaci con effetti tossici per le cellule pancreatiche (come l'azatioprina, i diuretici tiazidici, l'asparaginasi)

Tra le cause meno comuni ricordiamo:

In un numero non trascurabile di casi non si riesce ad individuare alcuna causa d'origine; si parla, in questi casi, di pancreatite idiopatica.

Per quanto riguarda la pancreatite cronica, occorre osservare che il processo infiammatorio può perdurare per molteplici cause, non ancora del tutto note. Probabilmente, all'origine partecipano fattori genetici e autoimmuni, nel senso che l'infiammazione può essere innescata da una reazione anomala del sistema immunitario, che si rivolta contro le cellule sane del pancreas danneggiandole.

