La palpebra che trema va considerata soprattutto come un fenomeno passeggero e non patologico; raramente, questi spasmi sono così gravi da richiedere un trattamento di emergenza.

In ogni caso, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio medico per le indicazioni più adeguate alla specifica situazione. In presenza di un tumore al cervello o di lesioni a livello del midollo spinale, ad esempio, potrebbe essere necessario sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Palpebra che Trema: Farmaci

In assenza di patologie, la palpebra che trema non necessita di trattamento farmacologico, in quanto tende a risolversi spontaneamente.

Quando il fenomeno è determinato da una specifica malattia di base, invece, il medico specialista può prescrivere alcuni medicinali. Sebbene non esistano farmaci specifici per il trattamento della palpebra che trema, possono risultare utili altre classi di farmaci al fine di placare i tremori incontrollati, quali anti-convulsivanti, miorilassanti o antiepilettici.

Palpebra che Trema: Rimedi

La maggior parte degli spasmi oculari sono transitori, anche se questa manifestazione può ricorrere per settimane o addirittura mesi.

La palpebra che trema può essere limitata da alcuni cambiamenti nello stile di vita:

In casi di stress o fatica, assicurarsi di riposare adeguatamente o ricorrere a tecniche di rilassamento (come la meditazione o lo yoga). Al contempo, è opportuno diminuire il consumo di caffè, alcolici o di altre sostanze stimolanti del sistema nervoso.

Se la palpebra che trema dipende dalla secchezza della superficie oculare, il medico può consigliare l'instillazione di lacrime artificiali.

Anche limitare la quantità di tempo trascorso davanti agli schermi dei dispositivi elettronici (computer, tablet e smartphone) può contribuire ad alleviare il disturbo.

Se la palpebra che trema dipende, invece, da un difetto della vista, può essere sufficiente l'utilizzo di lenti correttive adeguate (occhiali o lenti a contatto) per eliminare il disturbo.