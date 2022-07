Palliativo e Cure Palliative: cosa sono?

Che cos'è un Palliativo?

L'origine del termine "palliativo" viene fatta risalire ai vocaboli latini "pallium" - mantello greco portato anche a Roma - e "palliare" che significa "coprire con il pallio".

Le radici di questa parola rendono più facile la comprensione del suo attuale significato. Un palliativo è, infatti, un rimedio che attenua i sintomi della malattia, senza intervenire direttamente sulla causa.

Non necessariamente, quindi, il palliativo è un farmaco; anche le rassicurazioni del medico, gli incoraggiamenti degli amici, il calore della propria famiglia e della persona amata, rappresentano dei palliativi, che coprono, avvolgono e riscaldano il corpo del malato, proprio come l'antico mantello greco.

Shutterstock

Solitamente, il palliativo viene inteso come un rimedio (di diferente natura) che viene messo in pratica in presenza di patologie severe con prognosi infausta. Tuttavia, non sempre nel linguaggio comune il termine viene utilizzato in questo senso.

Difatti, si può parlare di "palliativo" anche per indicare un farmaco o un rimedio/trattamento non farmacologico atto ad alleviare uno o più sintomi manifestati da un paziente che non presenta malattie incurabili o terminali.