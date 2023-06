Pagofagia: fa male masticare il ghiaccio? Quando è sintomo di anemia?

Cos’è

Molte persone sono attratte dal consumo di ghiaccio: alcune lo fanno per lo scricchiolio soddisfacente sotto ai denti, altre come modo per allontanare altre voglie o come "rituale" per minimizzare lo stress. Qualunque sia la ragione sottostante, potrebbe nascere il dubbio su quanto sia davvero cattiva l'abitudine di masticare cubetti congelati. In generale, il consumo di ghiaccio non è controindicato, in quanto può contribuire all'idratazione una volta sciolto. Tuttavia, l'atto di masticare e sgranocchiare i pezzi duri e congelati può fare davvero male ai denti e alle gengive, poiché può consumare lo smalto o addirittura rompere un dente.

Pagofagia: cos’è?

Pagofagia è un termine usato per descrivere la compulsione di masticare il ghiaccio.

Sebbene sia considerata una forma di pica (disturbo psicologico caratterizzato dall'ingestione ricorrente di materiali, oggetti e sostanze non commestibili, come capelli, plastica, sapone e carta), la pagofagia – intesa come desiderio di consumare ghiaccio o bevande ghiacciate – può anche essere un segno di anemia da carenza di ferro.