La pachimetria è un esame diagnostico che viene eseguito in ambito oculistico. Quest'indagine serve, in particolare, per misurare lo spessore della cornea , cioè il sottile tessuto trasparente che riveste la parte anteriore all' iride .

L'esecuzione della pachimetria è utile per diagnosticare e valutare l'evoluzione di alcune patologie oculari, come il cheratocono, l'edema corneale o il glaucoma. L'esame consente, inoltre, di studiare la superficie anteriore dell'occhio per la programmazione di interventi di chirurgia corneale o di correzione refrattiva.

Durante l'esame, una sonda - chiamata pachimetro - viene delicatamente posta in prossimità oppure a contatto con la cornea, per misurare il suo spessore. I risultati così ottenuti sono interpretati dal medico, che fornirà le indicazioni più appropriate per la gestione del caso clinico.