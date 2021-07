Il seme maschile , da parte sua, ha un pH leggermente alcalino (7.2 - 7.8) e tende a spostare il pH vaginale verso la neutralità (per questo, in presenza di episodi ricorrenti di vaginosi batterica , l'utilizzo del preservativo può essere d'aiuto anche quando il partner è perfettamente sano).

Test pH Vaginale

Test per il pH Vaginale: Cosa indica e Come interpretare i Risultati

Un semplice kit consente di rilevare in un istante il pH vaginale sia in ambito clinico che domestico (è sufficiente appoggiare per qualche secondo una cartina tornasole pulita alle pareti interne della vagina).

Il ricorso a questo semplice esame può essere utile per stabilire se la presenza di sintomi molesti a livello vaginale (pruriti, bruciori, cattivo odore e perdite vaginali anomale) sia attribuibile o meno ad un'infezione.

In ogni caso, il test del pH deve essere necessariamente associato ad indagini più approfondite, come la coltura delle perdite vaginali, il loro esame microscopico, l'odore e la colorazione di Gram.

L'utilizzo in ambito domestico, quindi, deve avere un fine puramente indicativo, perché - isolato dagli altri esami diagnostici - non fornisce alcuna certezza sulla presenza o meno di un'infezione, né tanto meno sul tipo di microrganismo implicato; per questo non può in alcun modo giustificare il ricorso all'autoterapia.