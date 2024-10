pH delle Urine: cos'è? Valori normali e perché si misura?

Cos'è il pH delle urine?

Il pH è la misura dell'acidità o dell'alcalinità di una soluzione.

Il pH delle urine può variare all'interno di un range di normalità piuttosto ampio. A differenza di quello sanguigno, per il quale oscillazioni di ± 0.4 punti sono già di per sé spia di patologie gravissime, il pH delle urine oscilla normalmente tra 4.6 ed 8, in relazione alla dieta e alla salute dell'organismo. Al di fuori di questi limiti, pur con leggere differenze tra i vari laboratori di analisi, la condizione viene considerata patologica.

Su cosa si misura il pH urinario?

Il valore di pH deve necessariamente essere determinato su un campione di urine fresche, conservate temporaneamente in un recipiente chiuso (all'occorrenza refrigerato se non è possibile analizzarlo al momento). Nonostante questi liquidi siano normalmente sterili, eventuali contaminazioni batteriche delle urine possono infatti elevarne il pH, grazie alla capacità di alcuni microorganismi di scomporre l'urea in ammoniaca.