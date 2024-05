pH urinario Il nostro corpo produce continuamente scorie. Il sangue raccoglie dai tessuti queste scorie per trasportarle verso i filtri deputati alla loro eliminazione. Tra questi filtri vi è il rene, che elimina tutti gli scarti trasformandoli in urina. Più sostanze acidificanti verranno introdotte o prodotte nell'organismo e più l'urina sarà acida. Ma quali danni può provocare l'acidità sulle vie urinarie?

Cos'è il pH urinario? Quando parliamo di pH urinario intendiamo la quantità di sostanze acide eliminate dai nostri reni attraverso le urine.

Il pH urinario oltre a fornirci importanti indicazioni circa la quantità di acidi espulsi, ci può indicare la presenza di patologie renali, metaboliche o respiratorie, uno stato di alcalosi o acidosi tissutale o una vera e propria acidosi metabolica.

Il pH urinario può variare da 4,5 a 8 (anche se questi 2 valori estremi indicano un eccesso rispettivamente di acidità e di alcalinità, che andrà corretto). In caso di cistiti ricorrenti è consigliabile mantenere il ph urinario superiore a 6 affinché l'urina non sia irritante sulla mucosa vescicale infiammata. Se infatti in situazioni normali la vescica tollera anche pH molto acidi poiché è rivestita da uno strato protettivo di GAG (glucosaminoglicani), in caso di infezioni recidivanti questo strato viene compromesso lasciando scoperto il tessuto sottostante che è molto più debole, ricco di terminazioni nervose sensibili e di capillari sanguigni. Di conseguenza l'eccessiva acidità urinaria può provocare dolore, infiammazione e talvolta sangue nelle urine (ematuria), anche in assenza di batteri. Il tessuto irritato, infiammato e con uno strato di GAG lesionato dall'acido resta fragile e indifeso e quindi più soggetto anche alle aggressioni batteriche).

Come misurare il pH delle urine? Si può valutare il pH urinario attraverso un esame urine effettuato in laboratorio analisi oppure autonomamente a domicilio attraverso delle semplici cartine tornasole.

Le cartine tornasole sono strisce reattive, che a contatto con i liquidi cambiano colore in base al pH. Più il colore virerà verso il blu e più l'urina sarà alcalina; più si avvicineranno al rosso e più sarà acida.

E' consigliabile effettuare la misurazione sulla prima urina del mattino raccogliendola in un contenitore pulito, oppure urinando direttamente sulla striscia.

Una volta impregnata la striscia di urina si possono avere due risultati: Urina acida

Al mattino è normale avere un'urina piuttosto acida. Il digiuno, la diarrea, l'assunzione di vitamina C o di alcuni farmaci (Cloruro di ammonio, Diazosside, Metenamina mandelato, Metolazone, L-metionina) possono acidificare le urine.

Valori molto acidi (inferiori a 5) possono rivelare acidosi metabolica, chetoacidosi diabetica, disidratazione severa, enfisema, malattie respiratorie.

Dopo i pasti è normale avere un'urina più alcalina. Allo stesso modo la presenza di sangue mestruale nelle urine, alcalinizza le urine.

Valori leggermente superiori a 7 indicano che si stanno assumendo troppe sostanze alcalinizzanti.

Valori molto alcalini (oltre 7.5) rivelano patologie quali: cistiti causate da Proteus, perdita di troppi acidi, iperattività delle ghiandole surrenali, iperventilazione, bassi livelli di ossigeno nel sangue, ematuria (sangue nelle urine) e sovradosaggio di Aspirina.

Rilevazioni ripetute con valori di pH sempre uguali indicano che i reni non stanno funzionando.