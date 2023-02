Ovulazione Sintomi: quali sono, quanto durano e come riconoscerli

L' ovulazione corrisponde al momento del ciclo mestruale in cui la cellula uovo viene rilasciata dal follicolo ovarico e viene catturata dalle fimbrie, ovvero le estremità mobili delle tube di Falloppio , per essere indotta ad attraversarle. Qui avverrà, in seguito all'incontro con gli spermatozoi maschili, l'eventuale fecondazione . L'ovulazione si verifica, di solito, 14 giorni prima dell'inizio del nuovo ciclo mestruale; i giorni più fertili coincidono con quelli che precedono questa fase ed il momento stesso in cui l'oocita entra nell'ovidotto ed inizia il suo viaggio per raggiungere l' utero .

Quando compaiono i sintomi

Sintomi ovulazione: quando iniziano?

La maggior parte delle donne avvertono segni e sintomi prima dell'ovulazione:

Alcuni possono comparire alcuni giorni prima dell'ovulazione;

Altri non si manifestano fino al giorno prima o il giorno stesso di ovulazione.

I sintomi correlati alla comparsa del ciclo mestruale e alla fase di ovulazione variano di intensità per ogni singola donna, ma sono fondamentalmente gli stessi.

In prossimità della fase di ovulazione, nelle donne si verificano cambiamenti nella cervice, nel muco prodotto dal collo dell'utero e nella temperatura corporea basale. In alcuni casi, si manifestano sintomi secondari, tra cui il Mittelschmerz (dolore peritoneale associato all'ovulazione) e un aumentato senso dell'olfatto. Molte donne sperimentano un accentuato desiderio sessuale nei giorni immediatamente prima dell'ovulazione.

La creazione di grafici per rilevare la temperatura corporea basale, la posizione del Mittelschmerz (dove è localizzato il dolore) e della cervice sono indicati come metodi di "auto-diagnosi" dello stato di ovulazione e per acquisire consapevolezza della propria fertilità.

I grafici di fertilità possono essere tracciati ad ogni ciclo di ovulazione completato e forniscono la possibilità di utilizzare i dati così rilevati per prevedere la fertilità sia per la contraccezione naturale, sia per la pianificazione della gravidanza.

Per approfondire: