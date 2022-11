Sindrome dell'Ovaio Policistico: diagnosi e terapia

Le cause che portano alla comparsa della PCOS non sono ancora del tutto chiare, ma si ritiene che vi sia il coinvolgimento di molteplici fattori nella sua insorgenza, fra cui ritroviamo familiarità, fattori genetici e ambientali.

Diagnosi

Come si fa la diagnosi di Sindrome dell'Ovaio Policistico?

Per diagnosticare la sindrome dell'ovaio policistico non vi sono specifici test, ma ci si basa su criteri clinici, esami di laboratorio e indagini ecografiche.

Chiaramente, la visita presso lo specialista in ginecologia è indispensabile. In questa sede, il ginecologo si informerà sullo stato di salute della propria paziente e sui sintomi da essa manifestati (anamnesi). Prima di effettuare una diagnosi di PCOS, inoltre, esso dovrà provvedere ad escludere la presenza di altre condizioni o malattie che possono dar luogo ad una sintomatologia simile a quella della sindrome dell'ovaio policistico.

Criteri clinici

Affinché possa essere posta la diagnosi di sindrome dell'ovaio policistico è necessario che nella donna vi sia la presenza di almeno due dei tre criteri che saranno di seguito elencati:

Oligo-ovulazione o anovulazione che causano irregolarità del ciclo mestruale ;

o che causano ; Evidenze cliniche o biochimiche di ieprandrogenismo ;

; Presenza di cisti in una o entrambe le ovaie (ovaio policistico).

I suddetti criteri sono accettati dalla maggioranza della comunità scientifica e sono stati introdotti per la prima volta nel 2003 a Rotterdam; per tale ragione sono anche noti come "criteri di Rotterdam" o "Rotterdam criteria".

Esami di laboratorio

Fra gli esami di laboratorio che il medico può prescrivere nell'ambito della diagnosi della sindrome dell'ovaio policistico ritroviamo:

Misurazione dei livelli ematici di testosterone totale ;

; Determinazione dei livelli sanguigni di ormone follicolo stimolante (meglio noto con l'acronimo FSH);

(meglio noto con l'acronimo FSH); Misurazione del rapporto fra FSH ed LH (ormone luteinizzante);

(ormone luteinizzante); Determinazione dei livelli ematici di prolattina ;

; Determinazione dei livelli ematici di ormone stimolante la tiroide o TSH;

o TSH; Misurazione di parametri metabolici, quali glicemia e livelli ematici di insulina.

Ulteriori esami di laboratorio

Se la paziente soddisfa i criteri sopra descritti, come già detto, è comunque importante effettuare tutte le analisi necessarie per escludere la presenza di altre condizioni. In questi casi, si possono effettuare ulteriori indagini di laboratorio, quali ad esempio:

La determinazione dei livelli ematici di cortisolo per escludere la sindrome di Cushing;

La misurazione (effettuata di prima mattina) dei livelli di 17-idrossiprogesterone per escludere la presenza di virilismo di origine surrenalica.

Indagini ecografiche

Per verificare lo stato delle ovaie e la presenza di cisti, quindi l'eventuale presenza di ovaio policistico, è possibile ricorrere ad indagini radiografiche. A seconda dei casi, pertanto, potrà essere effettuata un'ecografia pelvica, oppure un'ecografia transvaginale.

Attraverso questi esami sarà possibile determinare anche dimensioni e forma delle ovaie, così come sarà possibile escludere la presenza di altri disturbi che potrebbero dare una sintomatologia analoga a quella della sindrome dell'ovaio policistico.