Sindrome dell'Ovaio Policistico: cos'è, cause, sintomi

Che cos'è la Sindrome dell'Ovaio Policisitco? La sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), anche nota come sindrome di Stein-Leventhal o anovulazione iperandrogenica cronica, è una sindrome clinica che si caratterizza per la presenza di alterazioni del ciclo mestruale (irregolarità o amenorrea), alterazioni endocrinologiche e metaboliche e lieve obesità (benché vi siano anche donne in normopeso che possono soffrire di tale sindrome). Le ovaie delle donne che soffrono di PCOS possono contenere numerose cisti follicolari, aventi un diametro più o meno grande. Le ovaie possono essere ingrossate, oppure avere dimensioni normali. La sindrome dell'ovaio policistico comporta una situazione di anovulazione, cioè un'assenza dell'ovulazione, associata ad un aumento della produzione e della secrezione degli ormoni androgeni (iperandrogenismo) in quantità variabile. A causa della condizione di iperandrogenismo, le donne con sindrome dell'ovaio policistico possono manifestare segni ad essa correlati, quali irsutismo, acne, ecc. Shutterstock

Ovaio Policistico e PCOS: quali differenze? Spesso e volentieri, "sindrome dell'ovaio policistico", "ovaio policistico (PCO)" o "policistosi ovarica" vengono utilizzati come sinonimi. In realtà, questa uguaglianza non sarebbe del tutto corretta. Sebbene molti autori utilizzino queste diciture in maniera interscambiabile, è possibile individuare delle differenze nelle due condizioni. L'ovaio policistico rappresenta una condizione ecografica delle ovaie, sulle quali (entrambe o una sola) sono presenti molteplici cisti. Tuttavia, la presenza di questa condizione non implica necessariamente che la donna soffra di sindrome dell'ovaio policistico . In diversi casi l'ovaio policistico può essere asintomatico e, per questo, non richiede trattamenti particolari. Se l'ovaio policistico si associa ad una anovulazione e ad amenorrea e/o ad infertilità, allora è possibile procedere con trattamenti specifici. La PCOS, invece, è una sindrome clinica che, in quanto tale, si caratterizza per la presenza di diversi sintomi. Inoltre, affinché si possa parlare di sindrome dell'ovaio policistico, secondo quanto stabilito dai criteri diagnostici definiti nel 2003 e condivisi e utilizzati da gran parte della comunità scientifica, è necessario che vi sia la presenza di almeno due dei seguenti criteri: Irregolarità del ciclo mestruale riconducibili a disfunzioni ovulatorie o anovulazione cronica;

Evidenza clinica o biochimica di iperandrogenismo;

Presenza di cisti su una o entrambe le ovaie. Pertanto, la presenza si ovaio policistico non è indispensabile affinché vi sia la diagnosi di PCOS. Shutterstock

Cause Cosa provoca la Sindrome dell'Ovaio Policistico? Le cause alla base della comparsa della sindrome dell'ovaio policistico non sono ancora del tutto note, tuttavia, si ritiene possa esservi il coinvolgimento di diversi fattori nella sua insorgenza (origine multifattoriale), come familiarità e fattori genetici, squilibri ormonali, fattori metabolici, sovrappeso e obesità. Molti dei sintomi tipici dell'ovaio policistico sono riconducibili all'aumentata sintesi di ormoni sessuali maschili, ossia di androgeni, i cui livelli, nelle donne con sindrome dell'ovaio policistico sono elevati rispetto a quelli ritenuti normali.