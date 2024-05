Ovaio policistico: quali sono le patologie correlate

Questi sono i sintomi più comuni che una donna su due riferisce prima di avere la diagnosi. A questi si aggiungono anche (una donna su cinque) altri segnali, come:

L'ovaio policistico, che secondo le stime riguarda dal 5 al 18 per cento delle donne, rappresenta dunque un quadro clinico assai complesso, da indagare e monitorare con frequenza.

Ovaio policistico equivale sempre ad infertilità?

Non tutte le donne con ovaio policistico hanno problemi nel concepimento dovuti all'infertilità. Circa una donna su cinque con problemi di fertilità ha una sindrome dell'ovaio policistico. In realtà, ripristinando i disturbi metabolici ed endocrini è possibile auspicare ad una gravidanza perché in situazioni simili la riserva ovarica è spesso elevata.

Va sottolineato che le eventuali gravidanze sono a maggior rischio in presenza di ovaio policistico e patologie endocrino-metaboliche correlato, quindi richiedono quindi costante monitoraggio.