Ovaio policistico: perdere peso aiuta a stare meglio?

Che cos’è l’ovaio policistico?

La sindrome dell'ovaio policistico o PCOS è una particolare condizione che colpisce esclusivamente il sesso femminile ed è caratterizzata da alterazioni del ciclo mestruale, alterazioni endocrinologiche e metaboliche.

Tipicamente si associa a un aumento di volume delle ovaie accompagnato dalla formazione di tante piccole cisti sulla loro superficie esterna, a irregolarità mestruali e a un aumento del livello di ormoni androgeni, come l'androstenedione e il testosterone. Inoltre, comporta una situazione di anovulazione, cioè un'assenza dell'ovulazione, che può portare a infertilità.

Le cause alla base della sindrome dell'ovaio policistico non sono ancora del tutto note, anche se sembra che sia favorita da alcuni fattori, come familiarità e fattori genetici, squilibri ormonali, disturbi metabolici, sovrappeso e obesità.