Ovaio Multifollicolare (MFO): Cos’è? Sintomi, Cause e Gravidanza

Cos’è

Cosa s’intende per Ovaio Multifollicolare?

L'ovaio multifollicolare (MFO, dall'inglese MultiFollicular Ovaries) è una condizione caratterizzata dalla presenza di numerosi follicoli (solitamente da 6 a 10) all'interno delle ovaie, che tendono ad essere più grandi della norma (fino a 10 mm di diametro).

Detto anche ovaio multicistico, questo disturbo è prevalentemente asintomatico, cioè non comporta altri segni e sintomi, e si può individuare tramite una routinaria visita ginecologica. L'ovaio multifollicolare può risolversi spontaneamente o, quando necessario, con un protocollo di terapia ormonale stabilito dal medico.

All'interno delle ovaie, i follicoli sembrano tante piccole cisti all'ecografia transvaginale. In realtà, questi "involucri" contengono gli ovociti in via di maturazione che costituiscono parte della "riserva" riproduttiva della donna. Nell'ovaio multifollicolare, i follicoli sono distribuiti in tutto l'ovaio, non solamente nella zona corticale (periferica).

NON va confuso con l’Ovaio Policistico

Spesso, l'ovaio multifollicolare viene confuso erroneamente con l'ovaio policistico (PCOS), ma si tratta, in realtà, di due condizioni cliniche distinte.

L'ovaio policistico è parte di una sindrome endocrino-metabolica complessa, indotta da uno squilibrio ormonale che coinvolge l'apparato riproduttivo e comporta numerosi sintomi, più o meno marcati. Questa entità clinica si associa frequentemente ad alterazioni metaboliche (tra cui l'insulino-resistenza), cicli irregolari e molto lunghi e iperandrogenismo (acne e peluria in eccesso). Nella PCOS, è presente un maggior numero di cisti (in genere più di 10), di diametro compreso tra 3 e 9 millimetri (non superano i 10 mm, a differenza dell'ovaio multifollicolare). Per tutta la vita riproduttiva, le ovaie policistiche conservano il loro aspetto, a prescindere dal ritmo del ciclo mestruale, la gravidanza o il trattamento farmacologico.

L'ovaio multifollicolare non si associa, invece, né all'iperandrogenismo, né ad alterazioni metaboliche; inoltre, i follicoli sono distribuiti in tutto l'ovaio in modo sparso e non si limitano alla zona corticale e non c'è ipertrofia dello stroma (in altre parole, le ovaie mantengono una grandezza normale o solo lievemente aumentata).