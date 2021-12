L' otosclerosi è una malattia della staffa, un piccolo ossicino situato nell' orecchio medio . Questa patologia determina una graduale perdita dell'udito e, se non curata, può degenerare in sordità completa. La causa precisa dell'otosclerosi non è ancora nota; tuttavia, si sospetta la compartecipazione di fattori genetici e ambientali. La terapia attuale consiste nell'uso di protesi acustiche esterne e nella possibilità di operare chirurgicamente. Entrambe forniscono risultati soddisfacenti.

Dalla staffa, quindi, il segnale sonoro passa alla coclea . A quest'ultima spetta l'importante compito di tradurre il suono in un segnale nervoso, destinato a giungere il cervello per l'identificazione finale.

La vibrazione del timpano si trasmette ai tre ossicini, i quali si mettono in movimento: comincia a muoversi il martello, poi l'incudine e, infine, la staffa. In altre parole, il movimento di un ossicino determina il movimento di quello successivo: è la cosiddetta catena ossiculare .

I tre ossicini, martello , incudine e staffa, sono così chiamati per la loro somiglianza con i tre strumenti usati dal fabbro, durante il suo lavoro artigianale. Il martello è l'ossicino posto a contatto con il timpano. La staffa si collega con la coclea. L'incudine, infine, mette in comunicazione il martello e la staffa e si interpone fra essi.

L' orecchio è diviso in tre parti:

Secondo alcune stime provenienti dal Regno Unito, l'otosclerosi affligge circa 1 o 2 persone ogni 100 individui. Colpisce, di preferenza, la popolazione Caucasica , meno quella asiatica e quella africana. L'età di insorgenza è tra i 15 e i 35 anni; tuttavia, può manifestarsi anche in individui più giovani. È maggiormente diffusa tra le donne.

L' otosclerosi è una patologia dell'orecchio medio, che determina una progressiva perdita dell'udito ( ipoacusia ). In presenza di otosclerosi, infatti, la staffa non trasmette più correttamente il segnale sonoro alla coclea.

Cause

Otosclerosi: Fisiopatologia

L'otosclerosi è la conseguenza di un'alterazione del processo fisiologico che ricambia il tessuto osseo. La sua presenza, pertanto, significa che i meccanismi di formazione e riassorbimento, svolti rispettivamente da osteoblasti e osteoclasti, non sono più equilibrati.

In queste condizioni, seppur sollecitata dall'onda sonora, la staffa sclerotica non si muove e la percezione dei suoni è minore.

Otosclerosi: Quali sono le Cause?

La causa precisa dell'otosclerosi è sconosciuta. Tuttavia, esiste un'ipotesi fondata che riconosce nell'interazione tra due fattori, genetici e ambientali, la ragione della malattia.

Otosclerosi: Fattori Genetici

Pare che siano coinvolti diversi geni, anche se servono maggiori approfondimenti in merito.

L'otosclerosi, inoltre, ha un carattere ereditario: alcuni studi hanno evidenziato che circa 2 malati su 3 hanno un familiare con l'otosclerosi.

Questo risultato ha indotto gli esperti a ritenere che la componente familiare sia influente, anche se non strettamente necessaria.

Otosclerosi: Fattori Ambientali

I ricercatori sospettano di diversi fattori ambientali; i principali sono:

Il virus del morbillo;

Il livello di estrogeni;

Il contenuto di fluoro nell'acqua bevuta quotidianamente.

Il più studiato e accreditato fattore ambientale è il virus del morbillo, in quanto le neo-formazioni ossee che bloccano la staffa contengono del materiale genetico (tracce di RNA), tipico di questo virus; inoltre, si è constatato che, da quando è possibile vaccinarsi contro il morbillo, i casi di otosclerosi sono diminuiti.

Tuttavia, va precisato che, in alcuni pazienti, non si è riscontrata alcuna traccia di RNA virale.

Gli studi sul livello di estrogeni e sul fluoro, invece, necessitano di ulteriori approfondimenti, perché i dati in merito sono controversi.

Otosclerosi: interazione tra Ambiente e Genetica

La predisposizione genetica e l'infezione virale da morbillo, se concomitanti, favoriscono l'insorgenza dell'otosclerosi.

Come si è detto, tale affermazione è sostenuta da diversi dati scientifici, anche se presenta ancora qualche punto di domanda ed eccezione; esistono, infatti, malati di otosclerosi che non hanno mai contratto il virus del morbillo o che non hanno alcun familiare affetto.

Otosclerosi e Tipi di Ipoacusia

L'otosclerosi può determinare diversi tipi di ipoacusia. La perdita d'udito, infatti, può essere: