Per comprendere al meglio come gli otoliti siano implicati nella vertigine posizionale parossistica benigna, occorre ricordare alcune nozioni relative alla struttura dell'organo uditivo.

Quando l' orecchio interno viene interessato da traumi, infezioni o altre condizioni, gli otoliti si possono distaccare , spostandosi nei canali semicircolari . Quest'ultimi vengono stimolati in maniera erronea e diventano sensibili a posizioni della testa a cui normalmente non presterebbero attenzione (nota: i canali semicircolari sono deputati a percepire la rotazione del capo). La conseguenza di tale fenomeno è la vertigine posizionale parossistica benigna (o vertigine da distacco di otoliti).

Quando gli otoliti si distaccano e viaggiano nel liquido dei canali semicircolari che presiedono l'equilibrio negli spostamenti angolari, stimolano in maniera erronea i recettori presenti in questa sede. Ciò provoca l'illusione della rotazione, da cui conseguono le vertigini .

A questo fenomeno coincide la stimolazione del le terminazioni dei rami del nervo vestibolare , le quali inviano segnali alla loro base, poi interpretati dal cervello come una variazione del corpo nello spazio . Dalla trasduzione risultano, quindi, le sensazioni statiche e di equilibrio negli spostamenti su-giù (come quando ci si trova in un ascensore) e avanti-indietro (es. automobile).

Questa condizione si può verificare per traumi che coinvolgono l'orecchio interno, infezioni, interventi chirurgici o altre cause in parte oggi ancora ignote.

Sebbene non si tratti di una patologia grave, la vertigine posizionale parossistica spaventa sempre molto chi ne soffre, per il suo esordio improvviso e la sensazione di malessere che provoca.

Generalmente, lo spostamento degli otoliti nei canali semicircolari non provoca nessun problema uditivo. Solo in rari casi, è possibile rilevare acufeni e/o ipoacusia neurosensoriale.

Ciò si verifica per il fatto che gli otoliti distaccati non provocano alcun disturbo fin quando rimangono fermi nella posizione che hanno assunto; nel muoversi, dopo uno spostamento del capo, questi inviano, però, degli impulsi più violenti alle cellule sensoriali, che, a loro volta, trasmettono l'informazione erronea al cervello.

Quando gli otoliti sono liberi di muoversi nei canali semicircolari dell'orecchio, il paziente sperimenta la sensazione che la stanza e tutti gli oggetti girino vorticosamente , in senso orario oppure in senso antiorario . La migrazione degli otoliti è responsabile, infatti, di una fortissima ed improvvisa crisi vertiginosa , che si intensifica nell'atto di coricarsi o nell'alzarsi dal letto. A seconda della parte colpita (labirinto destro oppure sinistro), la vertigine si manifesta anche girando la testa sul cuscino dal lato dell'orecchio interessato.

Nel caso in cui il test di Dix-Hallpike non provocasse alcun effetto, invece, significa che i canali semicircolari dell'orecchio sono liberi dagli otoliti. Di conseguenza, la causa delle vertigini di cui si soffre il paziente andrebbe ricercata altrove.

La disfunzione degli otoliti viene confermata tramite il test di Dix-Hallpike . Questa manovra va eseguita prima dal lato destro, poi da quello sinistro, per evidenziare il movimento delle concrezioni nei canali semicircolari, in una o entrambe le orecchie. Il paziente viene fatto abbassare da una posizione seduta a una distesa, con la testa girata a 45° rispetto alle spalle.

Inoltre, il medico può verificare l'equilibrio o cercare di riprodurre la vertigine da otoliti facendo passare il paziente rapidamente dalla posizione seduta a quella sdraiata. In base ai sintomi, potrebbero essere indicati ulteriori approfondimenti, come, ad esempio, una risonanza magnetica per escludere la presenza di un neurinoma acustico o altre lesioni che potrebbero causare una sintomatologia simile.

Terapia

Come si curano le vertigini da Otoliti?

Di solito, il trattamento della vertigine da distacco di otoliti prevede delle manovre liberatorie. Queste consistono nel far eseguire al paziente alcuni movimenti della testa e del corpo in base ad una specifica sequenza. Lo scopo di quest'intervento è quello di indurre gli otoliti ad uscire dai canali semicircolari, dove sono responsabili della fastidiosa crisi, e riposizionarsi nella zona dell'utricolo e del sacculo. Negli organi otolitici, poi, gli otoliti verranno eliminati dalle cellule preposte alla loro distruzione.

Qualora la manovra si riveli efficace, il paziente avverte un altro momentaneo capogiro (vertigine liberatoria), con un senso di rotazione inversa rispetto a quella che avverte abitualmente con la migrazione degli otoliti.

Tuttavia, qualora la manovra non andasse a buon fine, per la risoluzione del problema, lo specialista può suggerire al paziente una serie esercizi di riabilitazione (o rieducazione vestibolare) da svolgere a casa, per alcuni giorni consecutivi.

Nei casi in cui non si riesca a far fuoriuscire gli otoliti attraverso la combinazione di queste manovre, può essere presa in considerazione l'opzione chirurgica.

Nota Il carbonato di calcio che costituisce gli otoliti non è solubile, pertanto la guarigione può richiedere tempi lunghi. Indicativamente, possono occorrere da pochi giorni fino alle tre settimane per risolvere il problema.

Farmaci

La migrazione degli otoliti nei canali semicircolari è un problema di natura meccanica, pertanto, a differenza di altre forme di vertigini, l'uso di farmaci è essenzialmente inefficace.

Il trattamento con medicinali antivertiginosi (detti anche soppressori vestibolari) può essere preso in considerazione nelle crisi acute e severe di vertigine parossistica posizionale benigna. Questi medicinali comprendono:

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il ricorso farmaci non è indicato in quanto sono solamente sintomatici. In altre parole, questi medicinali eliminano temporaneamente gli effetti della vertigine in sé, ovvero la sensazione di rotazione e di malessere che provoca, ma non intervengono sulla causa.

Trattamento chirurgico

Se le manovre liberatorie non sono risolutive, il medico potrebbe indicare un intervento chirurgico per svuotare i canali semicircolari dagli otoliti. Questo trattamento presenta lo stesso rischio di tutte le procedure neurochirurgiche, pertanto si utilizza solamente per casi di particolare gravità.

Qualche consiglio