L'otite è un' infiammazione che interessa l'orecchio e che può essere sia di tipo acuto che di tipo cronico. Ne esistono di varie tipologie e la forma più diffusa - ma non l'unica - nella popolazione in età pediatrica è la cosiddetta otite media (ovvero un'infiammazione a carico dell' orecchio medio ).

Se non tempestivamente diagnosticata e/o se non adeguatamente trattata, l'infezione responsabile dell'otite può complicarsi, arrivando a coinvolgere il timpano , provocandone nei casi più gravi la perforazione , e arrivando perfino a causare danni permanenti all'udito.

In associazione a questa tipica sintomatologia, l'otite nei bambini può essere accompagnata anche dai sintomi della malattia che ne ha favorito lo sviluppo (come, ad esempio, il raffreddore o l' influenza ), fra cui ricordiamo:

Nel caso in cui si sospetti che il proprio bambino sia affetto da otite, è molto importante rivolgersi subito al proprio pediatra. Quest'ultimo - per diagnosticare l'effettiva presenza dell'otite - procederà ad effettuare un'accurata analisi dei sintomi e ad esaminare l'orecchio con l'ausilio di un apposito strumento chiamato otoscopio .

Terapia

Come si Cura l'Otite nel Bambino?

La terapia mirata alla cura dell'otite nei bambini varia in funzione di diversi fattori, quali il tipo d'infezione che ha provocato il disturbo, l'età del bambino, la gravità dell'otite e le eventuali conseguenze da essa derivanti (perforazione del timpano, problemi all'udito, ecc.).

In alcuni casi, l'otite nei bambini si autolimita e si risolve spontaneamente, specialmente quando è provocata da infezioni virali.

Per questa ragione, prima di intervenire con terapie farmacologiche mirate, nei casi più lievi il medico preferisce somministrare dapprima dei farmaci antinfiammatori come l'ibuprofene o degli analgesici come il paracetamolo e in base alla risposta del bambino, valutare in seguito se prescrivere o meno una diversa terapia.

Nel caso in cui l'otite non dovesse risolversi spontaneamente e nei casi più gravi, il medico può decidere di prescrivere la somministrazione di specifici farmaci atti a debellare il microorganismo responsabile della patologia. Pertanto, se la causa scatenante l'otite nei bambini risiede in un'infezione batterica, il pediatra istituirà un'adeguata terapia antibiotica.

Gli antibiotici che vengono impiegati per il trattamento dell'otite nei bambini possono essere somministrati sia per via orale (generalmente sotto forma di sciroppi, sospensioni o gocce orali), sia per via auricolare (sotto forma di gocce auricolari).

I principi attivi maggiormente impiegati in quest'ambito sono l'amoxicillina, la cefixima e la ciprofloxacina.

Inoltre, il paracetamolo può essere somministrato in concomitanza alla terapia antibiotica, in modo tale da dare sollievo al bambino dal dolore provocato dall'otite e in modo da abbassare l'eventuale febbre ad essa associata.