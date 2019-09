Nonostante l'esistenza di alcuni trattamenti farmacologici che possono rivelarsi utili in presenza di osteoporosi, come avviene per la maggior parte delle malattie, la prevenzione risulta essere la migliore "strategia terapeutica".

Uno dei principali fattori su cui è possibile intervenire è senza dubbio l'alimentazione che deve essere strutturata in maniera tale da fornire all'organismo tutti i nutrienti di cui necessita, non solo durante la menopausa, ma durante la vita intera di ciascuna paziente. Chiaramente, con l'avanzare dell'età e l'avvicinarsi del periodo menopausale, è fondamentale il giusto apporto di calcio (durante la menopausa, il fabbisogno di questo minerale nella donna aumenta) e di vitamina D. Attenzione però a non esagerare; queste sostanze, fondamentali per la salute delle ossa, devono sì essere introdotte ma nelle giuste quantità e senza sforare nell'eccesso che potrebbe, invece, provocare ulteriori problemi.