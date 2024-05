Osteoporosi maschile: cos’è, sintomi, rimedi e nuove linee guida

Introduzione Quando si parla di osteoporosi, si pensa subito alle donne: in effetti il genere femminile, per tutta una serie di ragioni, ha uno scheletro molto più vulnerabile di quello maschile e sviluppa più facilmente questa problematica. Questo non significa, però, che gli uomini siano immuni. Al contrario, esiste anche un'osteoporosi maschile, che non va né sottovalutata né trascurata. Basti pensare che secondo le stime, in tutto il mondo circa un uomo su cinque al di sopra dei 50 anni subirà prima o poi una frattura dovuta a questa causa e che si prevede che il numero di fratture dell'anca negli uomini aumenterà di circa il 310% tra il 1990 e il 2050. Ecco perché la Fondazione Internazionale per l'Osteoporosi (IOF) ha pubblicato le prime linea guida evidence-based sulla gestione dell'osteoporosi maschile. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Quando si parla di osteoporosi L'osteoporosi è una problematica in cui si assiste alla riduzione della massa minerale ossea, ossia la quantità di minerali contenuta nello scheletro, le sostanze che gli conferiscono robustezza, e a un'alterazione della microarchitettura del tessuto osseo. Contrariamente a quanto può sembrare in apparenza, l'osso è un tessuto molto attivo, che si rinnova costantemente. È formato, infatti, da cellule dinamiche: gli osteoblasti, che hanno il compito di formare nuovo osso e gli osteoclasti, che si occupano di distruggere e riassorbire l'osso invecchiato. Questo processo, che prende il nome di "rimodellamento", richiede una grande quantità di minerali, soprattutto di calcio. In condizioni normali si svolge con un ritmo prestabilito, secondo dei cicli continui, ma con il passare degli anni la ricostruzione fatica a tenere il ritmo e finisce con il prevalere l'attività degli osteoclasti. L'osteoporosi compare quando si verificano una serie di cicli durante i quali viene riassorbito più osso di quanto non se ne formi. Il risultato è che le ossa diventano più deboli e più soggette a fratture da trauma minore o addirittura senza trauma.

Sono colpiti anche gli uomini L'osteoporosi è considerata una malattia femminile. In effetti, le donne sono più colpite da questa problematica, in un rapporto di 1 a 3 rispetto agli uomini poiché hanno un apparato scheletrico meno robusto, una massa ossea minore e vivono più a lungo (di conseguenza il loro scheletro è più soggetto al naturale deterioramento dovuto all'età). Inoltre, non bisogna dimenticare che la menopausa accelera la perdita di minerale, a causa della ridotta produzione di estrogeni, che hanno un ruolo protettivo in questo senso. Tuttavia, l'osteoporosi non risparmia nemmeno gli uomini tanto che si calcola che per un uomo, il rischio di andare incontro a una frattura nell'arco della vita sia superiore addirittura a quello di sviluppare un tumore alla prostata.

È una malattia silenziosa L'osteoporosi è una malattia silenziosa, in modo particolare negli uomini: infatti, il sesso maschile ha una massa muscolare maggiore, che tende a compensare la perdita ossea, attenuando i sintomi. Solo quando è in fase avanzata, può manifestarsi con alcuni sintomi, a partire dalla frattura da fragilità, che può subentrare per traumi banali. Le zone più vulnerabili sono vertebre, polso e femore. Si può assistere inoltre all'incurvamento della colonna vertebrale, a causa dell'assottigliamento e dello schiacciamento delle vertebre. Un altro possibile campanello di allarme è rappresentato dai dolori alle ossa, soprattutto quelli localizzati nella parte bassa della schiena, che compaiono al mattino per poi diminuire nella giornata.