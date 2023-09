Osteoporosi e yoga: posizioni da evitare se hai le ossa “fragili”

Da un lato infatti apporta diversi benefici, allenando capacità come elasticità, mobilità, allungamento , forza ed equilibrio, fondamentali per contrastare questa malattia, ma dall'altro occorre sapere che alcune posizioni non sono l'ideale se si hanno le ossa fragili.

Uno dei modi migliori per fare la scorta di minerali e non rischiare di ridurla troppo negli anni consiste nel praticare attività fisica ; infatti, come i muscoli , anche le ossa rispondono all'esercizio fisico irrobustendosi . Lo sport dunque è un grandissimo alleato per prevenire e rallentare l'osteoporosi e andrebbe praticato anche dopo una certa età.

Quali regole seguire

In linea di massima, le persone che soffrono di osteoporosi dovrebbero evitare le posizioni yoga che implicano una rotazione della colonna vertebrale (come le posizioni di torsione), quelle che richiedono di flettere la colonna vertebrale (per esempio piegarsi in avanti e arrotondare la colonna vertebrale) e le posizioni che richiedono la flessione laterale.

Al contrario, possono essere svolte le posizioni che permettono di mantenere una posizione della colonna vertebrale relativamente neutra o diritta per tutta la durata dell'esercizio. L'ideale è rivolgersi a un medico per capire come muoversi, quali movimenti fare e quali non eseguire.

Inoltre, perlomeno all'inizio, meglio farsi seguire direttamente da un personal trainer oppure frequentare lezioni poco affollate, con piccoli gruppi, per farsi seguire dall'istruttore passo passo. Sì anche a seguire un ritmo lento, svolgendo gli esercizi con calma, in modo da potersi concentrare sull'esecuzione corretta e sulla respirazione.