Orticaria Solare: Cos’è? Sintomi, quanto dura e trattamento

Generalità

L'orticaria solare è una reazione cutanea che si sviluppa nel giro di pochi minuti dopo l'esposizione alla luce ultravioletta (entro circa 5-10 minuti).

L'eziologia non è chiara, ma probabilmente il fattore scatenante (ossia la luce ultravioletta) attiva degli elementi cutanei endogeni che agiscono come fotoallergeni, i quali portano alla degranulazione dei mastociti (cellule che svolgono un ruolo importante nel sistema immunitario), con massiccia liberazione di istamina, come accade in altri tipi di orticaria.

Il trattamento dell'orticaria solare è complesso e può prevedere la somministrazione di antistaminici, corticosteroidi topici e terapia di desensibilizzazione (fototerapia).