Ortica: effetti contatto sulla pelle, cause e primo soccorso

Generalità

Le piante che non amano perdere le loro foglie a causa di grandi erbivori, farfalle e afidi hanno sviluppato una serie di ingegnose strategie per scoraggiarli. Sfortunatamente per gli esseri umani, molte di queste difese possono causare reazioni cutanee dolorose nell'uomo.

L'ORTICA ne è un esempio: il contatto accidentale con steli e foglie che contengono delle sostanze chimiche urticanti produce un rash cutaneo caratterizzato da un'intensa sensazione di bruciore, formicolio e prurito.

Shutterstock

Rash da ortica: che tipo di reazione è?