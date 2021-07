Ormoni e Menopausa: Come Cambia l'Attività Ormonale

Ormoni in Menopausa

Quando le ovaie cessano di portare a termine la maturazione dei follicoli, si assiste - per quanto detto - ad una caduta dei livelli di estrogeni e alla scomparsa della produzione ciclica di progesterone.

In risposta a tale disequilibrio, l'ipofisi aumenta la sintesi ed il rilascio dell'ormone follicolostimolante o FSH, che nella donna è deputato, appunto, a promuovere la crescita dei follicoli ovarici.

In caso di incertezza, per esempio quando la presunta menopausa insorge in età precoce, un semplice esame del sangue, quindi, può stanare ogni dubbio: eseguendo un dosaggio ormonale su un campione ematico si andranno a valutare i livelli dell'ormone follicolostimolante (FSH), talvolta associati a quelli dell'ormone luteinizzante (LH), che risultano entrambi superiori alla norma nella fase di menopausa.

Negli anni che precedono la menopausa, il calo di estrogeni non è così evidente come si potrebbe pensare, anzi, in molti casi si osserva addirittura iperestrogenismo; il progesterone, invece, diminuisce gradualmente.

In realtà, le cose non sono sempre così semplici ed i livelli ormonali in premenopausa possono subire ampie ed imprevedibili fluttuazioni. Per questo motivo, il medico formulerà la propria diagnosi sulla base della valutazione, nel contesto generale, dei sintomi e dei risultati degli esami ematochimici.

A partire dalla premenopausa, le ovaie subiscono un lento declino, divenendo sempre più piccole ed atrofiche; mano a mano che ci si avvicina alla menopausa il dosaggio ormonale diviene più chiaro, fino a mostrare l'assenza di progesterone, un calo importante degli estrogeni e un aumento particolare dei livelli di FSH ed LH.

Il calo e la fluttuazione dei livelli di estrogeni sono responsabili di tutta una serie di modificazioni fisiche e psichiche che potremmo definire "sintomi della menopausa" e che analizzeremo meglio nei prossimi articoli.

D'altra parte, anche dopo la menopausa, le ovaie continuano a produrre piccole quote di androgeni ed estrogeni, a cui si affiancano quelli sintetizzati nel tessuto adiposo.

Non diventano, quindi, organi inutili e questa parola, a maggior ragione, dovrebbe scomparire dal vocabolario della menopausa.

Fra gli elefanti, ad esempio, sono proprio gli esemplari non più fertili a guidare il gruppo, a trasmettere le proprie conoscenze e a prendersene cura.