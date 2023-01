Che cosa sono gli Ormoni Bioidentici?

Gli ormoni bioidentici sono ormoni che possiedono struttura chimica e attività identiche, per l'appunto, a quelle degli ormoni naturalmente prodotti dal corpo umano.

In Italia, sono diversi i medicinali che si possono trovare sul mercato farmaceutico che contengono ormoni bioidentici; la maggior parte di essi trova impiego nell'ambito della Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS).

Poiché non esiste una vera e propria definizione standardizzata, talvolta il termine "bioidentici" è motivo di confusione fra pazienti e professionisti (Files JA, Ko MG, Pruthi S. Bioidentical hormone therapy. Mayo Clin Proc. 2011 Jul;86(7):673-80, quiz 680. doi: 10.4065/mcp.2010.0714. Epub 2011 Apr 29. PMID: 21531972; PMCID: PMC3127562.), oppure può essere utilizzato in modo arbitrario o in maniera non troppo corretta.

Ad esempio, alcuni utilizzano la dicitura "ormoni bioidentici" per indicare ormoni ottenuti in laboratorio a partire da piante o loro componenti, quindi, per indicare ormoni che si potrebbero definire di origine vegetale. In quest'ambito, inoltre, "ormoni bioidentici" e "ormoni naturali" vengono utilizzati in modo interscambiabile, come se fossero sinonimi.

Attenzione, però. Al contrario di quello che purtroppo spesso viene erroneamente comunicato e/o interpretato, il fatto che un prodotto o un principio attivo siano di origine vegetale non implica che si abbia a che fare con sostanze naturali. Difatti, gli ormoni che vengono sintetizzati a partire da sostanze vegetali, per diventare "bioidentici" subiscono modificazioni, pertanto non si possono definire "naturali" in quanto costituiscono il risultato di trasformazioni avvenute in laboratorio.

Cosa sono realmente gli Ormoni Bioidentici?

Benché, come sopra accennato, non vi sia una vera e propria standardizzazione della definizione di ormoni bioidentici, la Endocrine Society li ha definiti come ormoni che possiedono esattamente la stessa struttura chimica e molecolare degli ormoni prodotti dal corpo umano, affermando che qualsiasi ormone può essere reso "bioidentico". Questa definizione, pertanto, non prende in considerazione la natura delle sostanze di partenza dalle quali si ottengono gli ormoni in questione o i processi di lavorazione cui questi sono sottoposti.